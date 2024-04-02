https://1prime.ru/20240402/putin-847000567.html

Путин заявил о работе криминальных группировок с зарубежными спецслужбами

Путин заявил о работе криминальных группировок с зарубежными спецслужбами - 02.04.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о работе криминальных группировок с зарубежными спецслужбами

Криминальные группировки часто работают рука об руку с иностранными спецслужбами, носят трансграничный характер, заявил президент России Владимир Путин. | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T14:24+0300

2024-04-02T14:24+0300

2024-04-02T14:24+0300

владимир путин

преступность

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Криминальные группировки часто работают рука об руку с иностранными спецслужбами, носят трансграничный характер, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства во вторник, 2 марта, провел расширенное заседание коллегии МВД России."Такие группировки, а иногда речь идет о настоящих криминальных синдикатах, часто носят трансграничный характер, действуют рука об руку с зарубежными спецслужбами, эмиссарами международных радикальных экстремистских структур", - сказал Путин.Российский лидер призвал Министерство внутренних дел обратить внимание на действия по нейтрализации организованной преступности.

https://1prime.ru/20240402/svyazi-846984245.html

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владимир путин, преступность