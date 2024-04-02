Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин заявил о росте числа преступлений с использованием IT - 02.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240402/putin-847001057.html
Путин заявил о росте числа преступлений с использованием IT
Путин заявил о росте числа преступлений с использованием IT - 02.04.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о росте числа преступлений с использованием IT
Количество преступлений с применением информационных технологий выросло на 30 процентов, заявил президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T14:31+0300
2024-04-02T14:31+0300
россия
мвд
владимир путин
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1a/846719964_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_9e0840ac6d9efbf4004d3a99605644c2.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Количество преступлений с применением информационных технологий выросло на 30 процентов, заявил президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии МВД."Почти на 30% выросло число преступлений с использованием информационных технологий. Их совершено порядка 680 тысяч, а ущерб превысил 156 миллиардов рублей", - заявил глава государства.Российский лидер также призвал постоянно улучшать механизм борьбы с подобного рода перступлениями и действовать в этом вопросе на опережение.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1a/846719964_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_0ab96ef975c4a9f7a7a8a84686b3840c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мвд, владимир путин, новости
РОССИЯ, МВД, Владимир Путин, Новости
14:31 02.04.2024
 
Путин заявил о росте числа преступлений с использованием IT

Путин: на 30% выросло число преступлений с использованием информационных технологий

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Количество преступлений с применением информационных технологий выросло на 30 процентов, заявил президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии МВД.
"Почти на 30% выросло число преступлений с использованием информационных технологий. Их совершено порядка 680 тысяч, а ущерб превысил 156 миллиардов рублей", - заявил глава государства.
Российский лидер также призвал постоянно улучшать механизм борьбы с подобного рода перступлениями и действовать в этом вопросе на опережение.
 
РОССИЯМВДВладимир ПутинНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала