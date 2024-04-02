https://1prime.ru/20240402/putin-847001057.html
Путин заявил о росте числа преступлений с использованием IT
Путин заявил о росте числа преступлений с использованием IT - 02.04.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о росте числа преступлений с использованием IT
Количество преступлений с применением информационных технологий выросло на 30 процентов, заявил президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T14:31+0300
2024-04-02T14:31+0300
2024-04-02T14:31+0300
россия
мвд
владимир путин
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1a/846719964_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_9e0840ac6d9efbf4004d3a99605644c2.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Количество преступлений с применением информационных технологий выросло на 30 процентов, заявил президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии МВД."Почти на 30% выросло число преступлений с использованием информационных технологий. Их совершено порядка 680 тысяч, а ущерб превысил 156 миллиардов рублей", - заявил глава государства.Российский лидер также призвал постоянно улучшать механизм борьбы с подобного рода перступлениями и действовать в этом вопросе на опережение.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1a/846719964_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_0ab96ef975c4a9f7a7a8a84686b3840c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мвд, владимир путин, новости
РОССИЯ, МВД, Владимир Путин, Новости
Путин заявил о росте числа преступлений с использованием IT
Путин: на 30% выросло число преступлений с использованием информационных технологий
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Количество преступлений с применением информационных технологий выросло на 30 процентов, заявил президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии МВД.
"Почти на 30% выросло число преступлений с использованием информационных технологий. Их совершено порядка 680 тысяч, а ущерб превысил 156 миллиардов рублей", - заявил глава государства.
Российский лидер также призвал постоянно улучшать механизм борьбы с подобного рода перступлениями и действовать в этом вопросе на опережение.