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Путин заявил о росте числа преступлений с использованием IT

Путин заявил о росте числа преступлений с использованием IT - 02.04.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о росте числа преступлений с использованием IT

Количество преступлений с применением информационных технологий выросло на 30 процентов, заявил президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T14:31+0300

2024-04-02T14:31+0300

2024-04-02T14:31+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Количество преступлений с применением информационных технологий выросло на 30 процентов, заявил президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии МВД."Почти на 30% выросло число преступлений с использованием информационных технологий. Их совершено порядка 680 тысяч, а ущерб превысил 156 миллиардов рублей", - заявил глава государства.Российский лидер также призвал постоянно улучшать механизм борьбы с подобного рода перступлениями и действовать в этом вопросе на опережение.

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россия, мвд, владимир путин, новости