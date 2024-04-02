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Путин назвал причины проявления экстремизма и уголовщины - 02.04.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал причины проявления экстремизма и уголовщины
Путин назвал причины проявления экстремизма и уголовщины - 02.04.2024, ПРАЙМ
Путин назвал причины проявления экстремизма и уголовщины
Нелегальная миграция во многих случаях становится причиной экстремистской деятельности и уголовщины, заявил президент России Владимир путин на расширенном... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T14:34+0300
2024-04-02T14:34+0300
владимир путин
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Нелегальная миграция во многих случаях становится причиной экстремистской деятельности и уголовщины, заявил президент России Владимир путин на расширенном заседании коллегии МВД.Глава государства напомнил, что в ходе коллегий Федеральной службы безопсности и генеральной прокуратуры отмечал необходимость эффективной борьбы с экстремистскими проявлениями."Вы знаете, что питательная среда для такой экстремистской детальности, да и просто откровенной уголовщины – это, во многих случаях, нелегальная миграция", - подчеркнул он.
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владимир путин
Владимир Путин
14:34 02.04.2024
 
Путин назвал причины проявления экстремизма и уголовщины

Путин назвал причинами проявления экстремизма и уголовщины нелегальную миграцию

© РИА Новости . POOL/Сергей Карпухин | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Карпухин
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Нелегальная миграция во многих случаях становится причиной экстремистской деятельности и уголовщины, заявил президент России Владимир путин на расширенном заседании коллегии МВД.
Глава государства напомнил, что в ходе коллегий Федеральной службы безопсности и генеральной прокуратуры отмечал необходимость эффективной борьбы с экстремистскими проявлениями.
"Вы знаете, что питательная среда для такой экстремистской детальности, да и просто откровенной уголовщины – это, во многих случаях, нелегальная миграция", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
Путин призвал кардинально изменить подход к миграционной политике России
14:30
 
Владимир Путин
 
 
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