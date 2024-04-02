https://1prime.ru/20240402/putin-847001366.html

Путин назвал причины проявления экстремизма и уголовщины

Путин назвал причины проявления экстремизма и уголовщины - 02.04.2024, ПРАЙМ

Путин назвал причины проявления экстремизма и уголовщины

Нелегальная миграция во многих случаях становится причиной экстремистской деятельности и уголовщины, заявил президент России Владимир путин на расширенном... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T14:34+0300

2024-04-02T14:34+0300

2024-04-02T14:34+0300

владимир путин

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Нелегальная миграция во многих случаях становится причиной экстремистской деятельности и уголовщины, заявил президент России Владимир путин на расширенном заседании коллегии МВД.Глава государства напомнил, что в ходе коллегий Федеральной службы безопсности и генеральной прокуратуры отмечал необходимость эффективной борьбы с экстремистскими проявлениями."Вы знаете, что питательная среда для такой экстремистской детальности, да и просто откровенной уголовщины – это, во многих случаях, нелегальная миграция", - подчеркнул он.

https://1prime.ru/20240402/migratsiya-847000928.html

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владимир путин