https://1prime.ru/20240402/putin-847001366.html
Путин назвал причины проявления экстремизма и уголовщины
Путин назвал причины проявления экстремизма и уголовщины - 02.04.2024, ПРАЙМ
Путин назвал причины проявления экстремизма и уголовщины
Нелегальная миграция во многих случаях становится причиной экстремистской деятельности и уголовщины, заявил президент России Владимир путин на расширенном... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T14:34+0300
2024-04-02T14:34+0300
2024-04-02T14:34+0300
владимир путин
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Нелегальная миграция во многих случаях становится причиной экстремистской деятельности и уголовщины, заявил президент России Владимир путин на расширенном заседании коллегии МВД.Глава государства напомнил, что в ходе коллегий Федеральной службы безопсности и генеральной прокуратуры отмечал необходимость эффективной борьбы с экстремистскими проявлениями."Вы знаете, что питательная среда для такой экстремистской детальности, да и просто откровенной уголовщины – это, во многих случаях, нелегальная миграция", - подчеркнул он.
https://1prime.ru/20240402/migratsiya-847000928.html
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владимир путин
Путин назвал причины проявления экстремизма и уголовщины
Путин назвал причинами проявления экстремизма и уголовщины нелегальную миграцию
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Нелегальная миграция во многих случаях становится причиной экстремистской деятельности и уголовщины, заявил президент России Владимир путин на расширенном заседании коллегии МВД.
Глава государства напомнил, что в ходе коллегий Федеральной службы безопсности и генеральной прокуратуры отмечал необходимость эффективной борьбы с экстремистскими проявлениями.
"Вы знаете, что питательная среда для такой экстремистской детальности, да и просто откровенной уголовщины – это, во многих случаях, нелегальная миграция", - подчеркнул он.
Путин призвал кардинально изменить подход к миграционной политике России