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Россия находится в сложном периоде истории, заявил Путин - 02.04.2024, ПРАЙМ
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Россия находится в сложном периоде истории, заявил Путин
Россия находится в сложном периоде истории, заявил Путин - 02.04.2024, ПРАЙМ
Россия находится в сложном периоде истории, заявил Путин
Недоброжелатели хотят раздавить Россию с момента распада Советского Союза, страна находится в сложном периоде, заявил президент Владимир Путин. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T15:17+0300
2024-04-02T15:17+0300
политика
владимир путин
мир
россия
запад
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Недоброжелатели хотят раздавить Россию с момента распада Советского Союза, страна находится в сложном периоде, заявил президент Владимир Путин. "Россия находится, как известно, в сложном периоде своей истории, это всем понятно, всем ясно, После развала СССР наши геополитические недоброжелатели, безусловно, поставили пред собой цель доразвалить то, что еще осталось. Вот историческая России, развалить ее ядро, собственно Россию, Российскую Федерацию и подчинить все, что останется, своим политическим интересам", - сказал он.По словам главы государства, некоторые страны хотят сохранить свою гегемонию за счет, в том числе, России и ее территорий.22 октября прошлого года президент Джо Байден заявил в ходе предвыборного приема, что миру необходим новый порядок. По его словам, США, как “основная нация”, смогут объединить планету.Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление лидера Белого дома, отметил, что желание Вашингтона объединить мир - не более, чем “геополитическая фантазия”.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что миру действительно нужен новый порядок, однако США не способны его установить.
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владимир путин, мир, россия, запад
Политика, Владимир Путин, МИР, РОССИЯ, ЗАПАД
15:17 02.04.2024
 
Россия находится в сложном периоде истории, заявил Путин

Путин заявил, что Россия находится в сложном периоде своей истории

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с лидерами парламентских фракций
Президент РФ В. Путин встретился с лидерами парламентских фракций - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Недоброжелатели хотят раздавить Россию с момента распада Советского Союза, страна находится в сложном периоде, заявил президент Владимир Путин.
"Россия находится, как известно, в сложном периоде своей истории, это всем понятно, всем ясно, После развала СССР наши геополитические недоброжелатели, безусловно, поставили пред собой цель доразвалить то, что еще осталось. Вот историческая России, развалить ее ядро, собственно Россию, Российскую Федерацию и подчинить все, что останется, своим политическим интересам", - сказал он.
По словам главы государства, некоторые страны хотят сохранить свою гегемонию за счет, в том числе, России и ее территорий.
22 октября прошлого года президент Джо Байден заявил в ходе предвыборного приема, что миру необходим новый порядок. По его словам, США, как “основная нация”, смогут объединить планету.
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление лидера Белого дома, отметил, что желание Вашингтона объединить мир - не более, чем “геополитическая фантазия”.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что миру действительно нужен новый порядок, однако США не способны его установить.
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ПолитикаВладимир ПутинМИРРОССИЯЗАПАД
 
 
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