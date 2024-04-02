https://1prime.ru/20240402/putin-847004220.html

Путин рассказал о желании некоторых стран реванша в борьбе с Россией

Путин рассказал о желании некоторых стран реванша в борьбе с Россией - 02.04.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о желании некоторых стран реванша в борьбе с Россией

Россию посчитали слабым звеном, но ошиблись, многие хотели реванша за походы Гитлера и Наполеона. Об этом заявил президент России Владимир Путин. | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T15:21+0300

2024-04-02T15:21+0300

2024-04-02T15:43+0300

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Россию посчитали слабым звеном, но ошиблись, многие хотели реванша за походы Гитлера и Наполеона. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Российский лидер во вторник, 2 апреля, провел расширенное заседание с Министерством обороны России."Видимо, кто-то посчитал ее, нашу с вами страну, слабым звеном, ошибаются, и, на мой взгляд, уже многие поняли, что ошибаются", — отметил глава государства.Он предположил, что некоторые страны хотят реванша в борьбе с Россией за походы Наполеона и Гитлера. По его словам, в исторической памяти недоброжелателей многое сохраняется.

https://1prime.ru/20240402/putin-847004083.html

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владимир путин, россия