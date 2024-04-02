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Путин рассказал о желании некоторых стран реванша в борьбе с Россией - 02.04.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал о желании некоторых стран реванша в борьбе с Россией
Путин рассказал о желании некоторых стран реванша в борьбе с Россией - 02.04.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о желании некоторых стран реванша в борьбе с Россией
Россию посчитали слабым звеном, но ошиблись, многие хотели реванша за походы Гитлера и Наполеона. Об этом заявил президент России Владимир Путин. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T15:21+0300
2024-04-02T15:43+0300
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Россию посчитали слабым звеном, но ошиблись, многие хотели реванша за походы Гитлера и Наполеона. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Российский лидер во вторник, 2 апреля, провел расширенное заседание с Министерством обороны России."Видимо, кто-то посчитал ее, нашу с вами страну, слабым звеном, ошибаются, и, на мой взгляд, уже многие поняли, что ошибаются", — отметил глава государства.Он предположил, что некоторые страны хотят реванша в борьбе с Россией за походы Наполеона и Гитлера. По его словам, в исторической памяти недоброжелателей многое сохраняется.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, РОССИЯ, Политика
15:21 02.04.2024 (обновлено: 15:43 02.04.2024)
 
Путин рассказал о желании некоторых стран реванша в борьбе с Россией

Путин: некоторые страны хотят реванша в борьбе с Россией за походы Наполеона и Гитлера

© РИА Новости . POOL/Сергей Карпухин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ
Президент РФ Владимир Путин посещает 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Карпухин
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Россию посчитали слабым звеном, но ошиблись, многие хотели реванша за походы Гитлера и Наполеона. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер во вторник, 2 апреля, провел расширенное заседание с Министерством обороны России.
"Видимо, кто-то посчитал ее, нашу с вами страну, слабым звеном, ошибаются, и, на мой взгляд, уже многие поняли, что ошибаются", — отметил глава государства.
Он предположил, что некоторые страны хотят реванша в борьбе с Россией за походы Наполеона и Гитлера. По его словам, в исторической памяти недоброжелателей многое сохраняется.
Президент РФ В. Путин встретился с лидерами парламентских фракций - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
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