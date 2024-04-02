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Путин потребовал добиваться раскрываемости коррупционных преступлений - 02.04.2024, ПРАЙМ
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Путин потребовал добиваться раскрываемости коррупционных преступлений
Путин потребовал добиваться раскрываемости коррупционных преступлений - 02.04.2024, ПРАЙМ
Путин потребовал добиваться раскрываемости коррупционных преступлений
Следует и далее добиваться раскрываемости коррупционных преступлений в стране, в том числе не раскрытых ранее, заявил президент России Владимир Путин. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T14:32+0300
2024-04-02T14:48+0300
владимир путин
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Следует и далее добиваться раскрываемости коррупционных преступлений в стране, в том числе не раскрытых ранее, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства 2 апреля, во вторник, провел расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел России."Необходимо и дальше добиваться роста раскрываемости и коррупционных и других преступлений, включая те, что остались нераскрытыми в предыдущие годы", — сказал он.
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владимир путин
Владимир Путин
14:32 02.04.2024 (обновлено: 14:48 02.04.2024)
 
Путин потребовал добиваться раскрываемости коррупционных преступлений

Путин: нужно добиваться раскрываемости коррупционных преступлений, включая нераскрытые

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с лидерами парламентских фракций
Президент РФ В. Путин встретился с лидерами парламентских фракций - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Следует и далее добиваться раскрываемости коррупционных преступлений в стране, в том числе не раскрытых ранее, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства 2 апреля, во вторник, провел расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел России.
"Необходимо и дальше добиваться роста раскрываемости и коррупционных и других преступлений, включая те, что остались нераскрытыми в предыдущие годы", — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
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14:30
 
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