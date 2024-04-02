https://1prime.ru/20240402/raskryvaemost-847001160.html
Путин потребовал добиваться раскрываемости коррупционных преступлений
Путин потребовал добиваться раскрываемости коррупционных преступлений - 02.04.2024, ПРАЙМ
Путин потребовал добиваться раскрываемости коррупционных преступлений
Следует и далее добиваться раскрываемости коррупционных преступлений в стране, в том числе не раскрытых ранее, заявил президент России Владимир Путин. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T14:32+0300
2024-04-02T14:32+0300
2024-04-02T14:48+0300
владимир путин
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Следует и далее добиваться раскрываемости коррупционных преступлений в стране, в том числе не раскрытых ранее, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства 2 апреля, во вторник, провел расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел России."Необходимо и дальше добиваться роста раскрываемости и коррупционных и других преступлений, включая те, что остались нераскрытыми в предыдущие годы", — сказал он.
https://1prime.ru/20240402/migratsiya-847000928.html
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владимир путин
Путин потребовал добиваться раскрываемости коррупционных преступлений
Путин: нужно добиваться раскрываемости коррупционных преступлений, включая нераскрытые
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Следует и далее добиваться раскрываемости коррупционных преступлений в стране, в том числе не раскрытых ранее, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства 2 апреля, во вторник, провел расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел России.
"Необходимо и дальше добиваться роста раскрываемости и коррупционных и других преступлений, включая те, что остались нераскрытыми в предыдущие годы", — сказал он.
Путин призвал кардинально изменить подход к миграционной политике России