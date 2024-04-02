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СМИ: у одного из фигурантов дела по "Крокусу" не было разрешения на работу - 02.04.2024, ПРАЙМ
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СМИ: у одного из фигурантов дела по "Крокусу" не было разрешения на работу
СМИ: у одного из фигурантов дела по "Крокусу" не было разрешения на работу - 02.04.2024, ПРАЙМ
СМИ: у одного из фигурантов дела по "Крокусу" не было разрешения на работу
У фигуранта по делу о террористическом акте в "Крокус сити холле" Якубджона Юсуфзоды не было разрешения на работу в Москве, указала РИА Новости его жена... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T15:52+0300
2024-04-02T15:56+0300
крокус сити холл
разрешение
работа
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ГИССАР (Таджикистан), 2 апр – ПРАЙМ. У фигуранта по делу о террористическом акте в "Крокус сити холле" Якубджона Юсуфзоды не было разрешения на работу в Москве, указала РИА Новости его жена Файзигуль Джурабекзода.Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 144 человека."Он собрался и улетел в Москву 1 марта, не успел даже патент получить и начать работать", — сообщила Джурабекзода. Ранее Юсуфзоду арестовал Басманный суд Москвы. На допросе выяснилось, что он является гражданином Таджикистана, женат, имеет трех детей и возможно имел временную регистрацию в России. 26 марта был арестован столичным судом на 12 суток за неповиновение полиции при проверке документов.Согласно информации СК, Юсуфзоду перечислил соучастнику деньги "для обеспечения проживания террористов". Часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления. На данный момент в деле десять обвиняемых, всем им вменяют совершение теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Статья предусматривает пожизненное лишение свободы.
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крокус сити холл, разрешение, работа
Крокус сити холл, разрешение, работа
15:52 02.04.2024 (обновлено: 15:56 02.04.2024)
 
СМИ: у одного из фигурантов дела по "Крокусу" не было разрешения на работу

РИА Новости: у фигуранта дела по "Крокусу" Юсуфзоды не было разрешения на работу в Москве

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКрокус Сити Холл
Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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ГИССАР (Таджикистан), 2 апр – ПРАЙМ. У фигуранта по делу о террористическом акте в "Крокус сити холле" Якубджона Юсуфзоды не было разрешения на работу в Москве, указала РИА Новости его жена Файзигуль Джурабекзода.
Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 144 человека.
"Он собрался и улетел в Москву 1 марта, не успел даже патент получить и начать работать", — сообщила Джурабекзода.
Ранее Юсуфзоду арестовал Басманный суд Москвы. На допросе выяснилось, что он является гражданином Таджикистана, женат, имеет трех детей и возможно имел временную регистрацию в России. 26 марта был арестован столичным судом на 12 суток за неповиновение полиции при проверке документов.
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Согласно информации СК, Юсуфзоду перечислил соучастнику деньги "для обеспечения проживания террористов". Часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления.
На данный момент в деле десять обвиняемых, всем им вменяют совершение теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Статья предусматривает пожизненное лишение свободы.
 
Крокус сити холлразрешениеработа
 
 
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