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Стало известно, что чаще всего покупают россияне на ресейл-сайтах

Стало известно, что чаще всего покупают россияне на ресейл-сайтах - 02.04.2024, ПРАЙМ

Стало известно, что чаще всего покупают россияне на ресейл-сайтах

Чаще всего россияне, которые пользуются ресейл-платформами, покупают через них технику и электронику, в топе также одежда и обувь, а вот автомобили и... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T06:01+0300

2024-04-02T06:01+0300

2024-04-02T06:01+0300

экономика

ресейл

бытовая техника

покупки

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Чаще всего россияне, которые пользуются ресейл-платформами, покупают через них технику и электронику, в топе также одежда и обувь, а вот автомобили и недвижимость, равно как и книги и канцелярия, не так популярны, подсчитали для РИА Новости аналитики "Авито" и "ЮКаssa". "Большинство участников опроса... хотя бы раз покупали вещи на ресейл-платформах - так ответили 69%. Ещё 25% никогда этого не делали, а 6% планируют попробовать. Самые популярные категории товаров - техника и электроника (45%), одежда и обувь (31%). На автомобили и недвижимость приходится 10%, на книги и канцелярию - 9%, а на другие категории - оставшиеся 5%", - сказано в исследовании. Там же добавляется, что, выбирая товары, женщины пристальнее рассматривают фото и видео, а мужчин больше волнует стоимость. На отметку о подлинности товаров обращают внимание 70% респондентов. Аналитики "Авито" отметили, что подобные товары получают в среднем на 40% больше просмотров чем те, которые размещены в общей категории. "Большинство опрошенных (51%) тратят на ресейл-платформах до 5 тысяч рублей в месяц. Ещё 22% делают покупки на сумму от 5 до 10 тысяч, 12% - на сумму от 10 до 30 тысяч рублей в месяц. Только 8% тратят в ресейл-сервисах более 30 тысяч рублей в месяц, столько же не стали раскрывать свои траты", - сказано в исследовании. Что касается продажи товаров, то 68% респондентов хотя бы раз продавали что-то на ресейл-платформах. В основном на продажу выставляют одежду (30%), электронику и гаджеты (26%), а также мебель и предметы интерьера (24%). "Чаще всего пользователи зарабатывают на таких продажах в среднем до 5 тысяч рублей в месяц - так ответили 53% опрошенных. От 5 до 10 тысяч рублей выручают 16% респондентов, от 10 до 30 тысяч рублей в месяц - 9%, более 30 тысяч рублей - всего 8%. Ещё 14% решили не оглашать свой доход", - добавили аналитики.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ресейл, бытовая техника, покупки