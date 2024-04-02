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Стало известно, что чаще всего покупают россияне на ресейл-сайтах - 02.04.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, что чаще всего покупают россияне на ресейл-сайтах
Стало известно, что чаще всего покупают россияне на ресейл-сайтах - 02.04.2024, ПРАЙМ
Стало известно, что чаще всего покупают россияне на ресейл-сайтах
Чаще всего россияне, которые пользуются ресейл-платформами, покупают через них технику и электронику, в топе также одежда и обувь, а вот автомобили и... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T06:01+0300
2024-04-02T06:01+0300
экономика
ресейл
бытовая техника
покупки
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Чаще всего россияне, которые пользуются ресейл-платформами, покупают через них технику и электронику, в топе также одежда и обувь, а вот автомобили и недвижимость, равно как и книги и канцелярия, не так популярны, подсчитали для РИА Новости аналитики "Авито" и "ЮКаssa". "Большинство участников опроса... хотя бы раз покупали вещи на ресейл-платформах - так ответили 69%. Ещё 25% никогда этого не делали, а 6% планируют попробовать. Самые популярные категории товаров - техника и электроника (45%), одежда и обувь (31%). На автомобили и недвижимость приходится 10%, на книги и канцелярию - 9%, а на другие категории - оставшиеся 5%", - сказано в исследовании. Там же добавляется, что, выбирая товары, женщины пристальнее рассматривают фото и видео, а мужчин больше волнует стоимость. На отметку о подлинности товаров обращают внимание 70% респондентов. Аналитики "Авито" отметили, что подобные товары получают в среднем на 40% больше просмотров чем те, которые размещены в общей категории. "Большинство опрошенных (51%) тратят на ресейл-платформах до 5 тысяч рублей в месяц. Ещё 22% делают покупки на сумму от 5 до 10 тысяч, 12% - на сумму от 10 до 30 тысяч рублей в месяц. Только 8% тратят в ресейл-сервисах более 30 тысяч рублей в месяц, столько же не стали раскрывать свои траты", - сказано в исследовании. Что касается продажи товаров, то 68% респондентов хотя бы раз продавали что-то на ресейл-платформах. В основном на продажу выставляют одежду (30%), электронику и гаджеты (26%), а также мебель и предметы интерьера (24%). "Чаще всего пользователи зарабатывают на таких продажах в среднем до 5 тысяч рублей в месяц - так ответили 53% опрошенных. От 5 до 10 тысяч рублей выручают 16% респондентов, от 10 до 30 тысяч рублей в месяц - 9%, более 30 тысяч рублей - всего 8%. Ещё 14% решили не оглашать свой доход", - добавили аналитики.
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ресейл, бытовая техника, покупки
Экономика, ресейл, бытовая техника, покупки
06:01 02.04.2024
 
Стало известно, что чаще всего покупают россияне на ресейл-сайтах

"Авито" и "ЮКаssa": чаще всего на ресейл-сайтах россияне покупают технику и электронику

© fotolia.com / momiusПокупки в интернете
Покупки в интернете - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© fotolia.com / momius
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Чаще всего россияне, которые пользуются ресейл-платформами, покупают через них технику и электронику, в топе также одежда и обувь, а вот автомобили и недвижимость, равно как и книги и канцелярия, не так популярны, подсчитали для РИА Новости аналитики "Авито" и "ЮКаssa".
"Большинство участников опроса... хотя бы раз покупали вещи на ресейл-платформах - так ответили 69%. Ещё 25% никогда этого не делали, а 6% планируют попробовать. Самые популярные категории товаров - техника и электроника (45%), одежда и обувь (31%). На автомобили и недвижимость приходится 10%, на книги и канцелярию - 9%, а на другие категории - оставшиеся 5%", - сказано в исследовании.
Там же добавляется, что, выбирая товары, женщины пристальнее рассматривают фото и видео, а мужчин больше волнует стоимость. На отметку о подлинности товаров обращают внимание 70% респондентов. Аналитики "Авито" отметили, что подобные товары получают в среднем на 40% больше просмотров чем те, которые размещены в общей категории.
"Большинство опрошенных (51%) тратят на ресейл-платформах до 5 тысяч рублей в месяц. Ещё 22% делают покупки на сумму от 5 до 10 тысяч, 12% - на сумму от 10 до 30 тысяч рублей в месяц. Только 8% тратят в ресейл-сервисах более 30 тысяч рублей в месяц, столько же не стали раскрывать свои траты", - сказано в исследовании.
Что касается продажи товаров, то 68% респондентов хотя бы раз продавали что-то на ресейл-платформах. В основном на продажу выставляют одежду (30%), электронику и гаджеты (26%), а также мебель и предметы интерьера (24%).
"Чаще всего пользователи зарабатывают на таких продажах в среднем до 5 тысяч рублей в месяц - так ответили 53% опрошенных. От 5 до 10 тысяч рублей выручают 16% респондентов, от 10 до 30 тысяч рублей в месяц - 9%, более 30 тысяч рублей - всего 8%. Ещё 14% решили не оглашать свой доход", - добавили аналитики.
СБП - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
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Экономикаресейлбытовая техникапокупки
 
 
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