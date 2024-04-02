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В Киеве признались, что разжигают межнациональную рознь в России

В Киеве признались, что разжигают межнациональную рознь в России - 02.04.2024, ПРАЙМ

В Киеве признались, что разжигают межнациональную рознь в России

Киев после теракта в "Крокусе" проводит операции по разжиганию межнациональной розни внутри России, сообщил глава украинского центра по противодействию... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T19:09+0300

2024-04-02T19:09+0300

2024-04-02T19:09+0300

украина

крокус сити холл

дезинформация

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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Киев после теракта в "Крокусе" проводит операции по разжиганию межнациональной розни внутри России, сообщил глава украинского центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны страны Андрей Коваленко.Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 144 человека."(Террористическая атака) спровоцировала разрозненность между национальностями в России, и, конечно, для нас очень полезно поддерживать любые национальные расколы и разжигать их с помощью информации", — отметил Коваленко британской газете Times. Журналисты издания указывают, что Киев проводит психологические операции, чтобы активизировать настроения против мигрантов в России. По мнению Коваленко, российская территория, где проживает множество национальностей, является "благодатной почвой" для операций по дезинформации.Times сообщает, что украинские агенты через Telegram настраивают национальности друг против друга. Например, украинский центр по противодействию дезинформации СНБО пытался после теракта настроить таджиков против правоохранителей. Издание уточняет, что киевский режим также предпринимал попытки настроить пользователей соцсетей против чеченцев.

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украина, крокус сити холл, дезинформация