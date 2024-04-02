Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД выплатят компенсации родным погибших в ДТП на переезде под Ярославлем - 02.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240402/rzhd-846988196.html
РЖД выплатят компенсации родным погибших в ДТП на переезде под Ярославлем
РЖД выплатят компенсации родным погибших в ДТП на переезде под Ярославлем - 02.04.2024, ПРАЙМ
РЖД выплатят компенсации родным погибших в ДТП на переезде под Ярославлем
Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) выплатит по 3 миллиона рублей родным и близким погибших в ДТП на переезде в Ярославской области, сообщили в компании. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T10:50+0300
2024-04-02T11:01+0300
россия
ржд
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/46/840754664_0:218:2865:1830_1920x0_80_0_0_0ec5ddceb5486f58102ad0c09a2e153c.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) выплатит по 3 миллиона рублей родным и близким погибших в ДТП на переезде в Ярославской области, сообщили в компании."Искренне соболезнуем родным и близким погибших в ДТП на переезде в Ярославской области. Приняли решение выплатить родственникам по 3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.РЖД оказывают всестороннее содействие следствию в установлении всех деталей происшествия.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/46/840754664_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_3916f70a351cc2c75d1a999f1b23fc27.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ржд, новости
РОССИЯ, РЖД, Новости
10:50 02.04.2024 (обновлено: 11:01 02.04.2024)
 
РЖД выплатят компенсации родным погибших в ДТП на переезде под Ярославлем

РЖД выплатят по 3 млн рублей родным погибших в ДТП на переезде в Ярославской области

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) выплатит по 3 миллиона рублей родным и близким погибших в ДТП на переезде в Ярославской области, сообщили в компании.
"Искренне соболезнуем родным и близким погибших в ДТП на переезде в Ярославской области. Приняли решение выплатить родственникам по 3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
РЖД оказывают всестороннее содействие следствию в установлении всех деталей происшествия.
 
РОССИЯРЖДНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала