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РЖД выплатят компенсации родным погибших в ДТП на переезде под Ярославлем
РЖД выплатят компенсации родным погибших в ДТП на переезде под Ярославлем - 02.04.2024, ПРАЙМ
РЖД выплатят компенсации родным погибших в ДТП на переезде под Ярославлем
Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) выплатит по 3 миллиона рублей родным и близким погибших в ДТП на переезде в Ярославской области, сообщили в компании. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T10:50+0300
2024-04-02T10:50+0300
2024-04-02T11:01+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) выплатит по 3 миллиона рублей родным и близким погибших в ДТП на переезде в Ярославской области, сообщили в компании."Искренне соболезнуем родным и близким погибших в ДТП на переезде в Ярославской области. Приняли решение выплатить родственникам по 3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.РЖД оказывают всестороннее содействие следствию в установлении всех деталей происшествия.
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россия, ржд, новости
РЖД выплатят компенсации родным погибших в ДТП на переезде под Ярославлем
РЖД выплатят по 3 млн рублей родным погибших в ДТП на переезде в Ярославской области
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) выплатит по 3 миллиона рублей родным и близким погибших в ДТП на переезде в Ярославской области, сообщили в компании.
"Искренне соболезнуем родным и близким погибших в ДТП на переезде в Ярославской области. Приняли решение выплатить родственникам по 3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
РЖД оказывают всестороннее содействие следствию в установлении всех деталей происшествия.