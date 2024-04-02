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РЖД выплатят компенсации родным погибших в ДТП на переезде под Ярославлем

РЖД выплатят компенсации родным погибших в ДТП на переезде под Ярославлем - 02.04.2024, ПРАЙМ

РЖД выплатят компенсации родным погибших в ДТП на переезде под Ярославлем

Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) выплатит по 3 миллиона рублей родным и близким погибших в ДТП на переезде в Ярославской области, сообщили в компании. | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T10:50+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) выплатит по 3 миллиона рублей родным и близким погибших в ДТП на переезде в Ярославской области, сообщили в компании."Искренне соболезнуем родным и близким погибших в ДТП на переезде в Ярославской области. Приняли решение выплатить родственникам по 3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.РЖД оказывают всестороннее содействие следствию в установлении всех деталей происшествия.

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