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Индийская компания начнет выпуск средств личной гигиены на Сахалине
Индийская компания начнет выпуск средств личной гигиены на Сахалине - 02.04.2024, ПРАЙМ
Индийская компания начнет выпуск средств личной гигиены на Сахалине
Индийская компания PSK Biotech Private Limited и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали соглашение по запуску на Сахалине локализованного... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T06:20+0300
2024-04-02T06:20+0300
2024-04-02T06:20+0300
экономика
средства личной гигиены
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 апр - ПРАЙМ. Индийская компания PSK Biotech Private Limited и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали соглашение по запуску на Сахалине локализованного производства подгузников и медицинских расходников, информирует пресс-служба правительства региона. "Первое производство в Южно-Сахалинске планируется запустить уже в ноябре 2024 года. Выпускать на нем будут подгузники, средства личной гигиены и другие медицинские расходники. Его запуск позволит снизить зависимость региона от завозных технических средств реабилитации и сократить сроки их предоставления инвалидам", - отмечается в сообщении. По информации властей региона, во время рабочей поездки губернатора и сахалинской делегации в Нью-Дели в ноябре прошлого года стороны договорились о налаживании прямого сотрудничества между фармацевтическими компаниями республики и островом. "Сахалин, учитывая его кадровый и логистический потенциал, может выступать как плацдарм для индийского фармацевтического бизнеса для выхода на дальневосточный и российский рынок. Это органично увязывается с нашей стратегией развития портов и авиационного транспорта", - приводит пресс-служба мнение губернатора. Директор по развитию бизнеса индийской компании Прабинд Сингх подчеркнул, что, кроме производства средств личной гигиены и ветеринарных препаратов, их специалисты занимаются вопросами применения IT-технологий в медицине. По его словам, данное направление могло бы стать еще одним пунктом сотрудничества PSK Biotech Private Limited с Сахалином. "Мы намерены прийти в регион надолго, полный цикл совместных проектов рассчитан на долгие годы", - привела пресс-служба слова Сингха.
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средства личной гигиены
Экономика, средства личной гигиены
Индийская компания начнет выпуск средств личной гигиены на Сахалине
Индийская PSK Biotech Private Limited начнет выпуск средств личной гигиены на Сахалине
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 апр - ПРАЙМ. Индийская компания PSK Biotech Private Limited и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали соглашение по запуску на Сахалине локализованного производства подгузников и медицинских расходников, информирует пресс-служба правительства региона.
"Первое производство в Южно-Сахалинске планируется запустить уже в ноябре 2024 года. Выпускать на нем будут подгузники, средства личной гигиены и другие медицинские расходники. Его запуск позволит снизить зависимость региона от завозных технических средств реабилитации и сократить сроки их предоставления инвалидам", - отмечается в сообщении.
По информации властей региона, во время рабочей поездки губернатора и сахалинской делегации в Нью-Дели в ноябре прошлого года стороны договорились о налаживании прямого сотрудничества между фармацевтическими компаниями республики и островом.
"Сахалин, учитывая его кадровый и логистический потенциал, может выступать как плацдарм для индийского фармацевтического бизнеса для выхода на дальневосточный и российский рынок. Это органично увязывается с нашей стратегией развития портов и авиационного транспорта", - приводит пресс-служба мнение губернатора.
Директор по развитию бизнеса индийской компании Прабинд Сингх подчеркнул, что, кроме производства средств личной гигиены и ветеринарных препаратов, их специалисты занимаются вопросами применения IT-технологий в медицине. По его словам, данное направление могло бы стать еще одним пунктом сотрудничества PSK Biotech Private Limited с Сахалином.
"Мы намерены прийти в регион надолго, полный цикл совместных проектов рассчитан на долгие годы", - привела пресс-служба слова Сингха.
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