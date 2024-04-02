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Южная Корея ввела санкции против российских компаний и граждан

Южная Корея ввела санкции против российских компаний и граждан - 02.04.2024, ПРАЙМ

Южная Корея ввела санкции против российских компаний и граждан

Южнокорейские власти ввели санкции против двух российских организаций и двух граждан РФ за якобы причастность к ядерной и ракетной программам Северной Кореи. Об | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T05:44+0300

2024-04-02T05:44+0300

2024-04-02T05:45+0300

экономика

санкции против рф

ракеты

ядерная программа

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Южнокорейские власти ввели санкции против двух российских организаций и двух граждан РФ за якобы причастность к ядерной и ракетной программам Северной Кореи. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление МИД Южной Кореи. "Южная Корея решила ввести санкции против двух российских организаций и двух российских граждан, связанных с ядерной и ракетной программами Северной Кореи", —заявило агентство. Агентство Ренхап уточнило что санкции ввели против главы ООО "Интеллект" Сергея Козлова и главы ООО "Содействие" Александра Панфилова, они оба являются гражданами РФ. Reuters отмечает, что Южная Корея также введет санкции в отношении двух российских судов, якобы занимающихся транспортировкой боеприпасов между Северной Кореей и Россией. Ранее МИД Республики Корея сообщал, что Сеул ввел санкции в отношении четырех физических и двух юридических лиц, якобы причастных к незаконной отправке северокорейских ИТ-специалистов за границу и получению валюты, в том числе против одной российской компании. Отмечалось, что эти санкции вносят вклад в усилия Южной Кореи по ограничению незаконной кибердеятельности КНДР, которая якобы используется для финансирования ядерных и ракетных программ Северной Кореи. До этого Сеул при администрации президента Юн Сок Ёля уже ввел самостоятельные санкции против КНДР 14 раз. Под санкции в общем попали уже 83 северокорейских лица и 53 учреждения. Северная Корея уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о том, что она якобы поставляла России вооружения. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не заключала никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что США "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" об оружейных сделках между КНДР и РФ. Как ранее заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках Пхеньяном боеприпасов РФ не идет, КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим.

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санкции против рф, ракеты, ядерная программа