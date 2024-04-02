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США вывели из-под санкций бывшую европейскую дочку банка ВТБ
США вывели из-под санкций бывшую европейскую дочку банка ВТБ - 02.04.2024, ПРАЙМ
США вывели из-под санкций бывшую европейскую дочку банка ВТБ
Соединенные Штаты сняли ограничительные меры с европейской "дочки" банка ВТБ, сообщает американский Минфин. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T22:01+0300
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ВАШИНГТОН, 2 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты сняли ограничительные меры с европейской "дочки" банка ВТБ, сообщает американский Минфин.По документу, банк VTB Europe, базирующийся во Франкфурте-на-Майне и фигурирующий в списке Минфина еще под двумя названиями (VTB Bank Deutschland AG и Ost-West Handelsbank AG), был выведен из-под американских санкций.В апреле 2022 года после введения санкций немецкий Центробанк отстранил российский банк от управления VTB Bank Europe. Затем годовое собрание акционеров европейской "дочки" ВТБ решило ликвидировать банк с 1 апреля 2023 года.Позже финансовый институт изменил название на OWH (сокращенное от Ost-West Handelsbank) и потребовал у ВТБ вернуть дивиденды с 2013 года в размере 433,8 миллиона евро.ВТБ оценил данные действия как политически мотивированные.По словам президента России Владимира Путина, западные ограничительные меры нацелены на ухудшение жизни миллиона людей. В России не раз заявляли, что страна справится с любым давлением, который оказывает на нее Запад.
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санкции против рф, втб, сша
Политика, санкции против РФ, ВТБ, США
США вывели из-под санкций бывшую европейскую дочку банка ВТБ
Минфин США: Соединенные Штаты сняли ограничительные меры с банка VTB Europe
ВАШИНГТОН, 2 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты сняли ограничительные меры с европейской "дочки" банка ВТБ, сообщает американский Минфин.
По документу, банк VTB Europe, базирующийся во Франкфурте-на-Майне и фигурирующий в списке Минфина еще под двумя названиями (VTB Bank Deutschland AG и Ost-West Handelsbank AG), был выведен из-под американских санкций.
В апреле 2022 года после введения санкций немецкий Центробанк отстранил российский банк от управления VTB Bank Europe. Затем годовое собрание акционеров европейской "дочки" ВТБ решило ликвидировать банк с 1 апреля 2023 года.
Позже финансовый институт изменил название на OWH (сокращенное от Ost-West Handelsbank) и потребовал у ВТБ вернуть дивиденды с 2013 года в размере 433,8 миллиона евро.
ВТБ оценил данные действия как политически мотивированные.
По словам президента России Владимира Путина, западные ограничительные меры нацелены на ухудшение жизни миллиона людей. В России не раз заявляли, что страна справится с любым давлением, который оказывает на нее Запад.
США не считают, что между НАТО и Россией назревает конфликт