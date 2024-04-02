Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США вывели из-под санкций бывшую европейскую дочку банка ВТБ - 02.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240402/sanktsii-847017700.html
США вывели из-под санкций бывшую европейскую дочку банка ВТБ
США вывели из-под санкций бывшую европейскую дочку банка ВТБ - 02.04.2024, ПРАЙМ
США вывели из-под санкций бывшую европейскую дочку банка ВТБ
Соединенные Штаты сняли ограничительные меры с европейской "дочки" банка ВТБ, сообщает американский Минфин. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T22:01+0300
2024-04-02T22:28+0300
политика
санкции против рф
втб
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84059/07/840590713_62:0:3703:2048_1920x0_80_0_0_3e3f30c3d11a2d61538ef0db60e71dfa.jpg
ВАШИНГТОН, 2 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты сняли ограничительные меры с европейской "дочки" банка ВТБ, сообщает американский Минфин.По документу, банк VTB Europe, базирующийся во Франкфурте-на-Майне и фигурирующий в списке Минфина еще под двумя названиями (VTB Bank Deutschland AG и Ost-West Handelsbank AG), был выведен из-под американских санкций.В апреле 2022 года после введения санкций немецкий Центробанк отстранил российский банк от управления VTB Bank Europe. Затем годовое собрание акционеров европейской "дочки" ВТБ решило ликвидировать банк с 1 апреля 2023 года.Позже финансовый институт изменил название на OWH (сокращенное от Ost-West Handelsbank) и потребовал у ВТБ вернуть дивиденды с 2013 года в размере 433,8 миллиона евро.ВТБ оценил данные действия как политически мотивированные.По словам президента России Владимира Путина, западные ограничительные меры нацелены на ухудшение жизни миллиона людей. В России не раз заявляли, что страна справится с любым давлением, который оказывает на нее Запад.
https://1prime.ru/20240402/konflikt-847017394.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84059/07/840590713_657:0:3388:2048_1920x0_80_0_0_6c9be3895e83fbab0cb9d3d6a25afd0d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
санкции против рф, втб, сша
Политика, санкции против РФ, ВТБ, США
22:01 02.04.2024 (обновлено: 22:28 02.04.2024)
 
США вывели из-под санкций бывшую европейскую дочку банка ВТБ

Минфин США: Соединенные Штаты сняли ограничительные меры с банка VTB Europe

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 2 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты сняли ограничительные меры с европейской "дочки" банка ВТБ, сообщает американский Минфин.
По документу, банк VTB Europe, базирующийся во Франкфурте-на-Майне и фигурирующий в списке Минфина еще под двумя названиями (VTB Bank Deutschland AG и Ost-West Handelsbank AG), был выведен из-под американских санкций.
В апреле 2022 года после введения санкций немецкий Центробанк отстранил российский банк от управления VTB Bank Europe. Затем годовое собрание акционеров европейской "дочки" ВТБ решило ликвидировать банк с 1 апреля 2023 года.
Позже финансовый институт изменил название на OWH (сокращенное от Ost-West Handelsbank) и потребовал у ВТБ вернуть дивиденды с 2013 года в размере 433,8 миллиона евро.
ВТБ оценил данные действия как политически мотивированные.
По словам президента России Владимира Путина, западные ограничительные меры нацелены на ухудшение жизни миллиона людей. В России не раз заявляли, что страна справится с любым давлением, который оказывает на нее Запад.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
США не считают, что между НАТО и Россией назревает конфликт
21:23
 
Политикасанкции против РФВТБСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала