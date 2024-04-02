https://1prime.ru/20240402/sberbank-846990599.html

Сбербанк запускает вклад с привязкой к ключевой ставке ЦБ

Сбербанк запускает вклад с привязкой к ключевой ставке ЦБ - 02.04.2024, ПРАЙМ

Сбербанк запускает вклад с привязкой к ключевой ставке ЦБ

Сбербанк запускает для состоятельных клиентов новый продукт - вклад с привязкой к ключевой ставке Банка России, сообщила пресс-служба кредитной организации. | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T11:13+0300

2024-04-02T11:13+0300

2024-04-02T11:13+0300

сбербанк

ставка банка россии

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Сбербанк запускает для состоятельных клиентов новый продукт - вклад с привязкой к ключевой ставке Банка России, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Сбер" запускает новый продукт для состоятельных клиентов, которым они давно интересовались, - вклад "Ключевой Сохраняй". Он доступен клиентам с пакетами услуг "СберПервый" и Sber Private Banking. Ставка по вкладу привязана к значению ключевой ставки Банка России", - сказано в сообщении. В банке указали, что новый продукт защищает клиентов от процентного риска и позволяет не перекладывать средства из одного вклада в другой при существенном изменении ключевой ставки. Минимальный размер вклада - 1 миллион рублей. Открыть его можно только в отделении банка, а узнать подробности - у персонального клиентского менеджера. В феврале ВТБ сообщил, что планирует запустить для состоятельных клиентов вклад с доходностью, привязанной к размеру ключевой ставки ЦБ РФ. Банк указывал тогда, что впоследствии хочет сделать этот продукт доступным всем вкладчикам.

https://1prime.ru/20240401/stavka-846971462.html

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