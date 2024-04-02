https://1prime.ru/20240402/sberbank-846990599.html
Сбербанк запускает вклад с привязкой к ключевой ставке ЦБ
Сбербанк запускает вклад с привязкой к ключевой ставке ЦБ - 02.04.2024, ПРАЙМ
Сбербанк запускает вклад с привязкой к ключевой ставке ЦБ
Сбербанк запускает для состоятельных клиентов новый продукт - вклад с привязкой к ключевой ставке Банка России, сообщила пресс-служба кредитной организации. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T11:13+0300
2024-04-02T11:13+0300
2024-04-02T11:13+0300
сбербанк
ставка банка россии
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Сбербанк запускает для состоятельных клиентов новый продукт - вклад с привязкой к ключевой ставке Банка России, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Сбер" запускает новый продукт для состоятельных клиентов, которым они давно интересовались, - вклад "Ключевой Сохраняй". Он доступен клиентам с пакетами услуг "СберПервый" и Sber Private Banking. Ставка по вкладу привязана к значению ключевой ставки Банка России", - сказано в сообщении. В банке указали, что новый продукт защищает клиентов от процентного риска и позволяет не перекладывать средства из одного вклада в другой при существенном изменении ключевой ставки. Минимальный размер вклада - 1 миллион рублей. Открыть его можно только в отделении банка, а узнать подробности - у персонального клиентского менеджера. В феврале ВТБ сообщил, что планирует запустить для состоятельных клиентов вклад с доходностью, привязанной к размеру ключевой ставки ЦБ РФ. Банк указывал тогда, что впоследствии хочет сделать этот продукт доступным всем вкладчикам.
https://1prime.ru/20240401/stavka-846971462.html
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сбербанк, ставка банка россии
Сбербанк, ставка Банка России
Сбербанк запускает вклад с привязкой к ключевой ставке ЦБ
Сбербанк запускает для состоятельных клиентов вклад с привязкой к ключевой ставке ЦБ
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Сбербанк запускает для состоятельных клиентов новый продукт - вклад с привязкой к ключевой ставке Банка России, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Сбер" запускает новый продукт для состоятельных клиентов, которым они давно интересовались, - вклад "Ключевой Сохраняй". Он доступен клиентам с пакетами услуг "СберПервый" и Sber Private Banking. Ставка по вкладу привязана к значению ключевой ставки Банка России", - сказано в сообщении.
В банке указали, что новый продукт защищает клиентов от процентного риска и позволяет не перекладывать средства из одного вклада в другой при существенном изменении ключевой ставки. Минимальный размер вклада - 1 миллион рублей. Открыть его можно только в отделении банка, а узнать подробности - у персонального клиентского менеджера.
В феврале ВТБ сообщил, что планирует запустить для состоятельных клиентов вклад с доходностью, привязанной к размеру ключевой ставки ЦБ РФ. Банк указывал тогда, что впоследствии хочет сделать этот продукт доступным всем вкладчикам.
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