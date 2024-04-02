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Россияне внесли в программу долгосрочных сбережений два млрд рублей
Россияне внесли в программу долгосрочных сбережений два млрд рублей - 02.04.2024, ПРАЙМ
Россияне внесли в программу долгосрочных сбережений два млрд рублей
Граждане России внесли в программу долгосрочных сбережений (ПДС) порядка 2 миллиардов рублей, рассказал заместитель председателя Банка России Филипп Габуния. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T19:47+0300
2024-04-02T19:47+0300
2024-04-02T19:47+0300
экономика
россия
программа долгосрочных сбережений
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Граждане России внесли в программу долгосрочных сбережений (ПДС) порядка 2 миллиардов рублей, рассказал заместитель председателя Банка России Филипп Габуния. "Мы видим большой интерес - уже 278 тысяч человек пошли совершенно добровольно заключать эти договоры и принесли новые деньги, то есть не просто перевели действующий договор в другой, а внесли сами", - сказал он на открытом заседании рабочей группы при комитете Госдумы по финансовому рынку. "Сумма - порядка 2 миллиардов рублей. Поставлена президентом задача гораздо более амбициозная - 250 миллиардов рублей, но мы только в начале трека. Мы понимаем, что с учетом ряда нюансов механизм будет запущен активней, где-то ко второй половине года маркетинг НПФ включится сильней", - добавил он. "Это чисто новые деньги, которые люди сами из своего кармана достали и положили туда дополнительно, на что они получат софинансирование государства. Они рублем проголосовали за то, что этот продукт им кажется интересным", - пояснил Габуния. Программа долгосрочных сбережений - это новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Программа призвана позволить россиянам при финансовой поддержке государства в простой и удобной форме копить средства, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций. Участниками программы долгосрочных сбережений к 2030 году могут стать не менее 9 миллионов человек, такую оценку в январе озвучивал первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
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россия, программа долгосрочных сбережений
Экономика, РОССИЯ, программа долгосрочных сбережений
Россияне внесли в программу долгосрочных сбережений два млрд рублей
ЦБ: россияне внесли в программу долгосрочных сбережений около двух миллиардов рублей
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Граждане России внесли в программу долгосрочных сбережений (ПДС) порядка 2 миллиардов рублей, рассказал заместитель председателя Банка России Филипп Габуния.
"Мы видим большой интерес - уже 278 тысяч человек пошли совершенно добровольно заключать эти договоры и принесли новые деньги, то есть не просто перевели действующий договор в другой, а внесли сами", - сказал он на открытом заседании рабочей группы при комитете Госдумы по финансовому рынку.
"Сумма - порядка 2 миллиардов рублей. Поставлена президентом задача гораздо более амбициозная - 250 миллиардов рублей, но мы только в начале трека. Мы понимаем, что с учетом ряда нюансов механизм будет запущен активней, где-то ко второй половине года маркетинг НПФ включится сильней", - добавил он.
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"Это чисто новые деньги, которые люди сами из своего кармана достали и положили туда дополнительно, на что они получат софинансирование государства. Они рублем проголосовали за то, что этот продукт им кажется интересным", - пояснил Габуния.
Программа долгосрочных сбережений - это новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Программа призвана позволить россиянам при финансовой поддержке государства в простой и удобной форме копить средства, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.
Участниками программы долгосрочных сбережений к 2030 году могут стать не менее 9 миллионов человек, такую оценку в январе озвучивал первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.