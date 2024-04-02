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Подсчитано, как курортный сбор повлияет на стоимость отдыха в России - 02.04.2024, ПРАЙМ
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Подсчитано, как курортный сбор повлияет на стоимость отдыха в России
Подсчитано, как курортный сбор повлияет на стоимость отдыха в России - 02.04.2024, ПРАЙМ
Подсчитано, как курортный сбор повлияет на стоимость отдыха в России
Санкт-Петербург стал не первым и не последним городом, который вводит курортный сбор для туристов. Как это отразится на цене и качестве отдыха, рассказал... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T13:06+0300
2024-04-02T13:06+0300
экономика
курортный сбор
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Санкт-Петербург стал не первым и не последним городом, который вводит курортный сбор для туристов. Как это отразится на цене и качестве отдыха, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.Для того, чтобы курортный сбор в Санкт-Петербурге успешно функционировал, на протяжении последнего года власти города вели активную работу по подготовке нормативно-правовой документации, создали реестр операторов курортного сбора и разработали информационную подсистему.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеКурортный сбор может быть выставлен в счета за отель, а может быть оплачен на месте при заселении (день заезда оплачивать не нужно). От уплаты освобождены сами петербужцы, несовершеннолетние, инвалиды, студенты, иногородние, работающие на территории города, и некоторые другие категории проживающих. Соответственно, курортный сбор берут с каждого отдельного туриста, а не за номер.“Отмечу, что с появлением курортного сбора путешествия в Северную столицу не станут сильно дороже. К каждому организованному туру необходимо прибавить то количество дней, которое каждый турист будет проживать в гостинице и умножить на 100. То есть, если семейная пара остановилась в петербургском отеле на 10 дней, к стоимости суточного проживания необходимо прибавить 200 рублей, либо общее число дней проживания умножить на 200 (10*200+стоимость номера)”, - подсчитал Гареев.Сегодня курортный сбор уже действует на территории Краснодарского и Ставропольского края, а также на Алтае. Предположу его появление в других туристских городах России: Москва, Казань, Калининград, - вопрос времени, заключил специалист.
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курортный сбор
Экономика, курортный сбор
13:06 02.04.2024
 
Подсчитано, как курортный сбор повлияет на стоимость отдыха в России

Доцент Гареев: вслед за Питером курортный сбор может появиться в других городах

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Санкт-Петербург стал не первым и не последним городом, который вводит курортный сбор для туристов. Как это отразится на цене и качестве отдыха, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.
Для того, чтобы курортный сбор в Санкт-Петербурге успешно функционировал, на протяжении последнего года власти города вели активную работу по подготовке нормативно-правовой документации, создали реестр операторов курортного сбора и разработали информационную подсистему.
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Курортный сбор может быть выставлен в счета за отель, а может быть оплачен на месте при заселении (день заезда оплачивать не нужно). От уплаты освобождены сами петербужцы, несовершеннолетние, инвалиды, студенты, иногородние, работающие на территории города, и некоторые другие категории проживающих. Соответственно, курортный сбор берут с каждого отдельного туриста, а не за номер.
“Отмечу, что с появлением курортного сбора путешествия в Северную столицу не станут сильно дороже. К каждому организованному туру необходимо прибавить то количество дней, которое каждый турист будет проживать в гостинице и умножить на 100. То есть, если семейная пара остановилась в петербургском отеле на 10 дней, к стоимости суточного проживания необходимо прибавить 200 рублей, либо общее число дней проживания умножить на 200 (10*200+стоимость номера)”, - подсчитал Гареев.
Сегодня курортный сбор уже действует на территории Краснодарского и Ставропольского края, а также на Алтае. Предположу его появление в других туристских городах России: Москва, Казань, Калининград, - вопрос времени, заключил специалист.
Поселок Джубга - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2023
В Минэкономразвития прокомментировали курортный сбор в российских регионах
14 августа 2023, 17:50
 
Экономикакурортный сбор
 
 
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