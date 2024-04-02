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Для россиян могут ввести новый штраф - 02.04.2024, ПРАЙМ
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Для россиян могут ввести новый штраф
Для россиян могут ввести новый штраф - 02.04.2024, ПРАЙМ
Для россиян могут ввести новый штраф
Нижняя палата парламента может принять сразу в двух чтениях поправки в КоАП о введении штрафов за недопуск газовщиков в квартиры. Самое строгое наказание грозит | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T11:11+0300
2024-04-02T11:11+0300
взрыв газа в многоквартирном доме
штраф
госдума
коап рф
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Нижняя палата парламента может принять сразу в двух чтениях поправки в КоАП о введении штрафов за недопуск газовщиков в квартиры. Самое строгое наказание грозит за невыполнение требований по газовому обслуживанию в случае аварии и угрозы жизни, пишут "Известия".Законопроект разработали сенаторы. Согласно документу, нарушениями будут считать отказ пропустить в жилое помещение представителя специализированной организации по обслуживанию или ремонту газового оборудования в многоквартирном доме. Нежелание заключить договор о техобслуживании также будет считаться нарушением закона.Для обычных россиян штраф будет достигать пять-десять тысяч рублей, для должностных лиц — от до ста тысяч рублей, а для юридических лиц — до полумиллиона.Причина каждого третьего инцидента со взрывом бытового газа — несоблюдение технологии обслуживания газового оборудования, а каждого пятого — ошибки с подключением и низкое качество материалов. В остальных случаях сказывается небрежность самих жильцов, сообщала агентству "Прайм" рассказала заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова.
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взрыв газа в многоквартирном доме, штраф, госдума, коап рф
взрыв газа в многоквартирном доме, штраф, Госдума, КоАП РФ
11:11 02.04.2024
 
Для россиян могут ввести новый штраф

"Известия": штраф за недопуск газовщиков в квартиры могут ввести в 2024 году

© Unspash/Reeet JankГазовая горелка
Газовая горелка
© Unspash/Reeet Jank
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Нижняя палата парламента может принять сразу в двух чтениях поправки в КоАП о введении штрафов за недопуск газовщиков в квартиры. Самое строгое наказание грозит за невыполнение требований по газовому обслуживанию в случае аварии и угрозы жизни, пишут "Известия".
Законопроект разработали сенаторы. Согласно документу, нарушениями будут считать отказ пропустить в жилое помещение представителя специализированной организации по обслуживанию или ремонту газового оборудования в многоквартирном доме. Нежелание заключить договор о техобслуживании также будет считаться нарушением закона.
Для обычных россиян штраф будет достигать пять-десять тысяч рублей, для должностных лиц — от до ста тысяч рублей, а для юридических лиц — до полумиллиона.
Причина каждого третьего инцидента со взрывом бытового газа — несоблюдение технологии обслуживания газового оборудования, а каждого пятого — ошибки с подключением и низкое качество материалов. В остальных случаях сказывается небрежность самих жильцов, сообщала агентству "Прайм" рассказала заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова.
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