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Для россиян могут ввести новый штраф

Для россиян могут ввести новый штраф - 02.04.2024, ПРАЙМ

Для россиян могут ввести новый штраф

Нижняя палата парламента может принять сразу в двух чтениях поправки в КоАП о введении штрафов за недопуск газовщиков в квартиры. Самое строгое наказание грозит | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T11:11+0300

2024-04-02T11:11+0300

2024-04-02T11:11+0300

взрыв газа в многоквартирном доме

штраф

госдума

коап рф

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Нижняя палата парламента может принять сразу в двух чтениях поправки в КоАП о введении штрафов за недопуск газовщиков в квартиры. Самое строгое наказание грозит за невыполнение требований по газовому обслуживанию в случае аварии и угрозы жизни, пишут "Известия".Законопроект разработали сенаторы. Согласно документу, нарушениями будут считать отказ пропустить в жилое помещение представителя специализированной организации по обслуживанию или ремонту газового оборудования в многоквартирном доме. Нежелание заключить договор о техобслуживании также будет считаться нарушением закона.Для обычных россиян штраф будет достигать пять-десять тысяч рублей, для должностных лиц — от до ста тысяч рублей, а для юридических лиц — до полумиллиона.Причина каждого третьего инцидента со взрывом бытового газа — несоблюдение технологии обслуживания газового оборудования, а каждого пятого — ошибки с подключением и низкое качество материалов. В остальных случаях сказывается небрежность самих жильцов, сообщала агентству "Прайм" рассказала заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова.

https://1prime.ru/20231218/842583162.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

взрыв газа в многоквартирном доме, штраф, госдума, коап рф