https://1prime.ru/20240402/shtraf-846997472.html
Аналитик оценил увеличение штрафов за простой вагонов с топливом
Аналитик оценил увеличение штрафов за простой вагонов с топливом - 02.04.2024, ПРАЙМ
Аналитик оценил увеличение штрафов за простой вагонов с топливом
Увеличение штрафов для грузополучателей за простой вагонов с нефтепродуктами должно ускорить процесс приема цистерн и решить вопрос с использованием... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T13:23+0300
2024-04-02T13:23+0300
2024-04-02T13:23+0300
энергетика
вагоны
штраф
топливо
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Увеличение штрафов для грузополучателей за простой вагонов с нефтепродуктами должно ускорить процесс приема цистерн и решить вопрос с использованием транспортной инфраструктуры для временного хранения топлива, однако проблема скорости доставки топлива скорее связана с пропускной способностью железнодорожной сети и дефицитом цистерн, такое мнение высказал РИА Новости Александр Котов, руководитель направления консалтинга Neft Research.Правительство РФ поручило Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) проработать вопрос увеличения штрафов для грузополучателя за простой вагонов с топливом с 4 000 до 8 000 рублей за цистерну, сообщила накануне газета "Коммерсант", ссылаясь на протокол совещания вице-премьера РФ Александра Новака с нефтяниками. Также, пишет издание, кабмин поручил ФАС, СПбМТСБ и РЖД рассмотреть возможность предоставления права поставщику отклонять заявку на поставку в случае, если РЖД зафиксирует скопление вагонов на станции назначения. В ФАС сообщили РИА Новости, что ведомство поддерживает эту инициативу."Увеличение штрафов должно положительно повлиять на простои, связанные с практикой использования железнодорожных цистерн в качестве емкостей для временного хранения, а также на проблемы с длительностью приема цистерн малыми грузополучателями биржевых объемов. Вместе с этим, основной причиной сверхнормативных простоев на сегодняшний день все же представляется ограниченная пропускная способность железнодорожной сети, особенно это касается восточного полигона", - сказал собеседник агентства.При этом, по мнению Котова, увеличение штрафов не должно серьезно сказаться на розничных ценах на топливо на заправках.Как отмечает эксперт, проблема с несвоевременным вывозом топлива с нефтеперерабатывающих заводов также связана с острой нехваткой цистерн. "За последние десять лет было списано около 65 тысяч вагонов-цистерн, тогда как новых было закуплено около 16 тысяч. По оценкам Минэнерго России, дефицит нефтебензиновых цистерн на сегодня можно оценить в 500 штук. И эта проблема, на наш взгляд, ключевая", - добавил он.РЖД ранее отмечали тенденцию к использованию вагонов в качестве "складов на колесах" и наличие проблемы со сливом цистерн на нефтебазах, преимущественно на юге страны. Минэнерго РФ сообщало РИА Новости, что планирует повысить приоритетность отгрузок нефтеналивных грузов, чтобы ускорить доставку топлива и избежать рисков затоваривания НПЗ. Проблему скорости поставок топлива уже поднимала и ФАС, предлагая участникам рынка увеличить транспортировку нефтепродуктов внутри РФ по трубопроводам. "Транснефть" поддержала это предложение.
https://1prime.ru/20240402/shtraf-846990279.html
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вагоны, штраф, топливо
Энергетика, вагоны, штраф, топливо
Аналитик оценил увеличение штрафов за простой вагонов с топливом
Эксперт Котов: увеличение штрафов за простой вагонов с топливом ускорит прием цистерн
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Увеличение штрафов для грузополучателей за простой вагонов с нефтепродуктами должно ускорить процесс приема цистерн и решить вопрос с использованием транспортной инфраструктуры для временного хранения топлива, однако проблема скорости доставки топлива скорее связана с пропускной способностью железнодорожной сети и дефицитом цистерн, такое мнение высказал РИА Новости Александр Котов, руководитель направления консалтинга Neft Research.
Правительство РФ поручило Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) проработать вопрос увеличения штрафов для грузополучателя за простой вагонов с топливом с 4 000 до 8 000 рублей за цистерну, сообщила накануне газета "Коммерсант", ссылаясь на протокол совещания вице-премьера РФ Александра Новака с нефтяниками. Также, пишет издание, кабмин поручил ФАС, СПбМТСБ и РЖД рассмотреть возможность предоставления права поставщику отклонять заявку на поставку в случае, если РЖД зафиксирует скопление вагонов на станции назначения. В ФАС сообщили РИА Новости, что ведомство поддерживает эту инициативу.
"Увеличение штрафов должно положительно повлиять на простои, связанные с практикой использования железнодорожных цистерн в качестве емкостей для временного хранения, а также на проблемы с длительностью приема цистерн малыми грузополучателями биржевых объемов. Вместе с этим, основной причиной сверхнормативных простоев на сегодняшний день все же представляется ограниченная пропускная способность железнодорожной сети, особенно это касается восточного полигона", - сказал собеседник агентства.
Для россиян могут ввести новый штраф
При этом, по мнению Котова, увеличение штрафов не должно серьезно сказаться на розничных ценах на топливо на заправках.
Как отмечает эксперт, проблема с несвоевременным вывозом топлива с нефтеперерабатывающих заводов также связана с острой нехваткой цистерн. "За последние десять лет было списано около 65 тысяч вагонов-цистерн, тогда как новых было закуплено около 16 тысяч. По оценкам Минэнерго России, дефицит нефтебензиновых цистерн на сегодня можно оценить в 500 штук. И эта проблема, на наш взгляд, ключевая", - добавил он.
РЖД ранее отмечали тенденцию к использованию вагонов в качестве "складов на колесах" и наличие проблемы со сливом цистерн на нефтебазах, преимущественно на юге страны. Минэнерго РФ сообщало РИА Новости, что планирует повысить приоритетность отгрузок нефтеналивных грузов, чтобы ускорить доставку топлива и избежать рисков затоваривания НПЗ. Проблему скорости поставок топлива уже поднимала и ФАС, предлагая участникам рынка увеличить транспортировку нефтепродуктов внутри РФ по трубопроводам. "Транснефть" поддержала это предложение.