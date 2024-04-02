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Аналитик оценил увеличение штрафов за простой вагонов с топливом - 02.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240402/shtraf-846997472.html
Аналитик оценил увеличение штрафов за простой вагонов с топливом
Аналитик оценил увеличение штрафов за простой вагонов с топливом - 02.04.2024, ПРАЙМ
Аналитик оценил увеличение штрафов за простой вагонов с топливом
Увеличение штрафов для грузополучателей за простой вагонов с нефтепродуктами должно ускорить процесс приема цистерн и решить вопрос с использованием... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T13:23+0300
2024-04-02T13:23+0300
энергетика
вагоны
штраф
топливо
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Увеличение штрафов для грузополучателей за простой вагонов с нефтепродуктами должно ускорить процесс приема цистерн и решить вопрос с использованием транспортной инфраструктуры для временного хранения топлива, однако проблема скорости доставки топлива скорее связана с пропускной способностью железнодорожной сети и дефицитом цистерн, такое мнение высказал РИА Новости Александр Котов, руководитель направления консалтинга Neft Research.Правительство РФ поручило Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) проработать вопрос увеличения штрафов для грузополучателя за простой вагонов с топливом с 4 000 до 8 000 рублей за цистерну, сообщила накануне газета "Коммерсант", ссылаясь на протокол совещания вице-премьера РФ Александра Новака с нефтяниками. Также, пишет издание, кабмин поручил ФАС, СПбМТСБ и РЖД рассмотреть возможность предоставления права поставщику отклонять заявку на поставку в случае, если РЖД зафиксирует скопление вагонов на станции назначения. В ФАС сообщили РИА Новости, что ведомство поддерживает эту инициативу."Увеличение штрафов должно положительно повлиять на простои, связанные с практикой использования железнодорожных цистерн в качестве емкостей для временного хранения, а также на проблемы с длительностью приема цистерн малыми грузополучателями биржевых объемов. Вместе с этим, основной причиной сверхнормативных простоев на сегодняшний день все же представляется ограниченная пропускная способность железнодорожной сети, особенно это касается восточного полигона", - сказал собеседник агентства.При этом, по мнению Котова, увеличение штрафов не должно серьезно сказаться на розничных ценах на топливо на заправках.Как отмечает эксперт, проблема с несвоевременным вывозом топлива с нефтеперерабатывающих заводов также связана с острой нехваткой цистерн. "За последние десять лет было списано около 65 тысяч вагонов-цистерн, тогда как новых было закуплено около 16 тысяч. По оценкам Минэнерго России, дефицит нефтебензиновых цистерн на сегодня можно оценить в 500 штук. И эта проблема, на наш взгляд, ключевая", - добавил он.РЖД ранее отмечали тенденцию к использованию вагонов в качестве "складов на колесах" и наличие проблемы со сливом цистерн на нефтебазах, преимущественно на юге страны. Минэнерго РФ сообщало РИА Новости, что планирует повысить приоритетность отгрузок нефтеналивных грузов, чтобы ускорить доставку топлива и избежать рисков затоваривания НПЗ. Проблему скорости поставок топлива уже поднимала и ФАС, предлагая участникам рынка увеличить транспортировку нефтепродуктов внутри РФ по трубопроводам. "Транснефть" поддержала это предложение.
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вагоны, штраф, топливо
Энергетика, вагоны, штраф, топливо
13:23 02.04.2024
 
Аналитик оценил увеличение штрафов за простой вагонов с топливом

Эксперт Котов: увеличение штрафов за простой вагонов с топливом ускорит прием цистерн

© РИА Новости . Михаил Голенков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожная сортировочная станция в Калининграде
Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Михаил Голенков
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Увеличение штрафов для грузополучателей за простой вагонов с нефтепродуктами должно ускорить процесс приема цистерн и решить вопрос с использованием транспортной инфраструктуры для временного хранения топлива, однако проблема скорости доставки топлива скорее связана с пропускной способностью железнодорожной сети и дефицитом цистерн, такое мнение высказал РИА Новости Александр Котов, руководитель направления консалтинга Neft Research.
Правительство РФ поручило Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) проработать вопрос увеличения штрафов для грузополучателя за простой вагонов с топливом с 4 000 до 8 000 рублей за цистерну, сообщила накануне газета "Коммерсант", ссылаясь на протокол совещания вице-премьера РФ Александра Новака с нефтяниками. Также, пишет издание, кабмин поручил ФАС, СПбМТСБ и РЖД рассмотреть возможность предоставления права поставщику отклонять заявку на поставку в случае, если РЖД зафиксирует скопление вагонов на станции назначения. В ФАС сообщили РИА Новости, что ведомство поддерживает эту инициативу.
"Увеличение штрафов должно положительно повлиять на простои, связанные с практикой использования железнодорожных цистерн в качестве емкостей для временного хранения, а также на проблемы с длительностью приема цистерн малыми грузополучателями биржевых объемов. Вместе с этим, основной причиной сверхнормативных простоев на сегодняшний день все же представляется ограниченная пропускная способность железнодорожной сети, особенно это касается восточного полигона", - сказал собеседник агентства.
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При этом, по мнению Котова, увеличение штрафов не должно серьезно сказаться на розничных ценах на топливо на заправках.
Как отмечает эксперт, проблема с несвоевременным вывозом топлива с нефтеперерабатывающих заводов также связана с острой нехваткой цистерн. "За последние десять лет было списано около 65 тысяч вагонов-цистерн, тогда как новых было закуплено около 16 тысяч. По оценкам Минэнерго России, дефицит нефтебензиновых цистерн на сегодня можно оценить в 500 штук. И эта проблема, на наш взгляд, ключевая", - добавил он.
РЖД ранее отмечали тенденцию к использованию вагонов в качестве "складов на колесах" и наличие проблемы со сливом цистерн на нефтебазах, преимущественно на юге страны. Минэнерго РФ сообщало РИА Новости, что планирует повысить приоритетность отгрузок нефтеналивных грузов, чтобы ускорить доставку топлива и избежать рисков затоваривания НПЗ. Проблему скорости поставок топлива уже поднимала и ФАС, предлагая участникам рынка увеличить транспортировку нефтепродуктов внутри РФ по трубопроводам. "Транснефть" поддержала это предложение.
 
Энергетикавагоныштрафтопливо
 
 
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