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Госдума приняла закон о штрафах за недопуск газовщиков в дома - 02.04.2024, ПРАЙМ
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Госдума приняла закон о штрафах за недопуск газовщиков в дома
Госдума приняла закон о штрафах за недопуск газовщиков в дома - 02.04.2024, ПРАЙМ
Госдума приняла закон о штрафах за недопуск газовщиков в дома
Госдума приняла закон о повышении штрафов за недопуск газовщиков в дома, они могут составить, в том числе, до 500 тысяч рублей для юридических лиц. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T13:42+0300
2024-04-02T13:43+0300
госдума
закон
газ
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Госдума приняла закон о повышении штрафов за недопуск газовщиков в дома, они могут составить, в том числе, до 500 тысяч рублей для юридических лиц. "Предлагаются комплексные изменения в статью 9.23 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), так как существующие санкции в должной мере на сегодняшний день не работают", - рассказал о сути законопроекта ранее председатель комитета Павел Крашенинников. Также он отметил, что предлагается установить ответственность за нарушение сроков выполнения работ, необходимых для содержания дымовых и вентиляционных каналов, за проведение технического обслуживания газового оборудования организацией, не соответствующей установленным требованиям, за отсутствие соглашения на аварийно-диспетчерское обеспечение и изменение газового оборудования без уведомления об этом специализированной организации. Кроме того, устанавливается ответственность за недопуск представителей спецорганизации для проверки дымовых и вентиляционных каналов, и за то, что не выполнено техническое диагностирование газового оборудования. "Согласно законопроекту, штраф за недопуск газовщиков для проверки оборудования и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов для проведения их обслуживания нужно увеличить до 5-10 тысяч рублей (сейчас 1-2 тысячи рублей). Для должностных лиц санкция, согласно законопроекту, составит до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч", - также отметил он. За уклонение договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования физлиц предложено наказывать штрафом в размере 5 — 10 тысяч рублей, должностных лиц — 25—100 тысяч рублей, а юридических лиц 200—500 тысяч рублей. Такие же штрафы предлагается ввести за непредставление специализированной организации информации об изменении состава внутриквартирного газового оборудования. "При нарушении требований к порядку выполнения диагностики газового оборудования должностным лицам будет назначен штраф в размере от 5 до 100 тысяч рублей, юрлицам — от 200 до 500 тысяч рублей. При самовольной установки газового оборудования или его замене предлагается штрафовать физлиц на 5—10 тысяч рублей, должностных лиц на 25 —100 тысяч и юрлиц на 200—500 тысяч", - сообщил Крашенинников. Член комитета ГД по ЖКХ Сергей Колунов сообщил РИА Новости, что депутаты также одобрили поправку, устанавливающую ответственность за выполнение работ лицами или организациями, не имеющими соответствующих аттестаций, лицензий и прочей разрешительной документацией. Законопроектом предусматриваются штрафы для должностных лиц от 50 тысяч до 100 тысяч рублей и от 100 тысяч до 500 тысяч рублей за выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования либо работ по диагностированию газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, организацией, не отвечающей требованиям законодательства о газоснабжении.
https://1prime.ru/20240401/gaz-846911097.html
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госдума, закон, газ
Госдума, закон, Газ
13:42 02.04.2024 (обновлено: 13:43 02.04.2024)
 
Госдума приняла закон о штрафах за недопуск газовщиков в дома

Госдума приняла закон о штрафах до 500 тысяч рублей за недопуск газовщиков в дома

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Госдума приняла закон о повышении штрафов за недопуск газовщиков в дома, они могут составить, в том числе, до 500 тысяч рублей для юридических лиц.
"Предлагаются комплексные изменения в статью 9.23 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), так как существующие санкции в должной мере на сегодняшний день не работают", - рассказал о сути законопроекта ранее председатель комитета Павел Крашенинников.
Также он отметил, что предлагается установить ответственность за нарушение сроков выполнения работ, необходимых для содержания дымовых и вентиляционных каналов, за проведение технического обслуживания газового оборудования организацией, не соответствующей установленным требованиям, за отсутствие соглашения на аварийно-диспетчерское обеспечение и изменение газового оборудования без уведомления об этом специализированной организации.
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Кроме того, устанавливается ответственность за недопуск представителей спецорганизации для проверки дымовых и вентиляционных каналов, и за то, что не выполнено техническое диагностирование газового оборудования.
"Согласно законопроекту, штраф за недопуск газовщиков для проверки оборудования и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов для проведения их обслуживания нужно увеличить до 5-10 тысяч рублей (сейчас 1-2 тысячи рублей). Для должностных лиц санкция, согласно законопроекту, составит до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч", - также отметил он.
За уклонение договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования физлиц предложено наказывать штрафом в размере 5 — 10 тысяч рублей, должностных лиц — 25—100 тысяч рублей, а юридических лиц 200—500 тысяч рублей. Такие же штрафы предлагается ввести за непредставление специализированной организации информации об изменении состава внутриквартирного газового оборудования.
"При нарушении требований к порядку выполнения диагностики газового оборудования должностным лицам будет назначен штраф в размере от 5 до 100 тысяч рублей, юрлицам — от 200 до 500 тысяч рублей. При самовольной установки газового оборудования или его замене предлагается штрафовать физлиц на 5—10 тысяч рублей, должностных лиц на 25 —100 тысяч и юрлиц на 200—500 тысяч", - сообщил Крашенинников.
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Член комитета ГД по ЖКХ Сергей Колунов сообщил РИА Новости, что депутаты также одобрили поправку, устанавливающую ответственность за выполнение работ лицами или организациями, не имеющими соответствующих аттестаций, лицензий и прочей разрешительной документацией.
Законопроектом предусматриваются штрафы для должностных лиц от 50 тысяч до 100 тысяч рублей и от 100 тысяч до 500 тысяч рублей за выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования либо работ по диагностированию газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, организацией, не отвечающей требованиям законодательства о газоснабжении.
 
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