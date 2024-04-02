https://1prime.ru/20240402/shvetsiya-846995903.html

Захарова считает членство в НАТО для Швеции рискованным и дорогостоящим

Захарова считает членство в НАТО для Швеции рискованным и дорогостоящим - 02.04.2024, ПРАЙМ

Захарова считает членство в НАТО для Швеции рискованным и дорогостоящим

Членство в Североатлантическом альянсе является для Швеции рискованным и дорогостоящим изменением приоритетов, к тому же совершенно не нужным гражданам страны... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T12:56+0300

2024-04-02T12:56+0300

2024-04-02T13:11+0300

политика

швеция

нато

мария захарова

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Членство в Североатлантическом альянсе является для Швеции рискованным и дорогостоящим изменением приоритетов, к тому же совершенно не нужным гражданам страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.5 марта президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию членства Швеции в НАТО. Соответствующее решение парламент страны принял 24 февраля. Протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу 7 марта 2024 года."Членство в НАТО для Швеции – это рискованное и дорогостоящее изменение приоритетов. И, конечно, народу Швеции оно совершенно не нужно. Именно поэтому никакого референдума по вступлению организовано не было. Ровно потому, что вляпываться в НАТО никто не хотел и не хочет, кроме ориентированного на Вашингтон временного правительства в Стокгольме", — написала Захарова в своем Telegram-канале. Захарова также напомнила о данных опроса среди шведов, показавших, что большая часть граждан против перспективы отправки солдат для участия в боевых действиях или учениях НАТО. Представитель МИД добавила, что решение Стокгольма о присоединении к НАТО "поляризовало шведское общество".

https://1prime.ru/20240402/nato-846986532.html

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швеция, нато, мария захарова