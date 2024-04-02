https://1prime.ru/20240402/shvetsiya-846995903.html
Захарова считает членство в НАТО для Швеции рискованным и дорогостоящим
Захарова считает членство в НАТО для Швеции рискованным и дорогостоящим - 02.04.2024, ПРАЙМ
Захарова считает членство в НАТО для Швеции рискованным и дорогостоящим
Членство в Североатлантическом альянсе является для Швеции рискованным и дорогостоящим изменением приоритетов, к тому же совершенно не нужным гражданам страны... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T12:56+0300
2024-04-02T12:56+0300
2024-04-02T13:11+0300
политика
швеция
нато
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/34/841383411_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ee2f40b637d47610b9a068a226176523.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Членство в Североатлантическом альянсе является для Швеции рискованным и дорогостоящим изменением приоритетов, к тому же совершенно не нужным гражданам страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.5 марта президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию членства Швеции в НАТО. Соответствующее решение парламент страны принял 24 февраля. Протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу 7 марта 2024 года."Членство в НАТО для Швеции – это рискованное и дорогостоящее изменение приоритетов. И, конечно, народу Швеции оно совершенно не нужно. Именно поэтому никакого референдума по вступлению организовано не было. Ровно потому, что вляпываться в НАТО никто не хотел и не хочет, кроме ориентированного на Вашингтон временного правительства в Стокгольме", — написала Захарова в своем Telegram-канале. Захарова также напомнила о данных опроса среди шведов, показавших, что большая часть граждан против перспективы отправки солдат для участия в боевых действиях или учениях НАТО. Представитель МИД добавила, что решение Стокгольма о присоединении к НАТО "поляризовало шведское общество".
https://1prime.ru/20240402/nato-846986532.html
швеция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/34/841383411_103:0:2236:1600_1920x0_80_0_0_4f507c0813b2f29f00686878ba5abe57.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швеция, нато, мария захарова
Политика, ШВЕЦИЯ, НАТО, Мария Захарова
Захарова считает членство в НАТО для Швеции рискованным и дорогостоящим
Захарова: членство в НАТО для Швеции – рискованное и дорогостоящее изменение приоритетов
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Членство в Североатлантическом альянсе является для Швеции рискованным и дорогостоящим изменением приоритетов, к тому же совершенно не нужным гражданам страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
5 марта президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию членства Швеции в НАТО. Соответствующее решение парламент страны принял 24 февраля. Протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу 7 марта 2024 года.
"Членство в НАТО для Швеции – это рискованное и дорогостоящее изменение приоритетов. И, конечно, народу Швеции оно совершенно не нужно. Именно поэтому никакого референдума по вступлению организовано не было. Ровно потому, что вляпываться в НАТО никто не хотел и не хочет, кроме ориентированного на Вашингтон временного правительства в Стокгольме", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Захарова также напомнила о данных опроса среди шведов, показавших, что большая часть граждан против перспективы отправки солдат для участия в боевых действиях или учениях НАТО.
Представитель МИД добавила, что решение Стокгольма о присоединении к НАТО "поляризовало шведское общество".
НАТО раскинула щупальца по всему миру, заявил Гаврилов