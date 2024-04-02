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В результате атаки Израиля погибли шесть сирийцев, сообщает СМИ - 02.04.2024, ПРАЙМ
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В результате атаки Израиля погибли шесть сирийцев, сообщает СМИ
В результате атаки Израиля погибли шесть сирийцев, сообщает СМИ - 02.04.2024, ПРАЙМ
В результате атаки Израиля погибли шесть сирийцев, сообщает СМИ
Шесть жителей Сирии погибли из-за авиаудара Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске, сообщает иранский государственный телеканал IRIB. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T14:42+0300
2024-04-02T14:58+0300
сирия
израиль
иран
происшествия
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Шесть жителей Сирии погибли из-за авиаудара Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске, сообщает иранский государственный телеканал IRIB."Шестеро сирийских граждан погибли в результате нападения Израиля на иранское консульство", - сказано в сообщении.Добавляется, что операция по разбору завалов на масте удара завершилась.Израиль нанес ракетный удар по иранскому диппредставительству 1 апреля. По информации Корпуса стражей исламской революции, погибли семь иранских офицеров.
https://1prime.ru/20240402/naryshkin-846999374.html
сирия
израиль
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сирия, израиль, иран
СИРИЯ, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Происшествия
14:42 02.04.2024 (обновлено: 14:58 02.04.2024)
 
В результате атаки Израиля погибли шесть сирийцев, сообщает СМИ

IRIB: шесть сирийцев погибли в результате атаки Израиля по консульству Ирана в Дамаске

© Фото : TasnimПовреждения на месте удара ВВС Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске, Сирия
Повреждения на месте удара ВВС Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске, Сирия - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© Фото : Tasnim
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Шесть жителей Сирии погибли из-за авиаудара Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске, сообщает иранский государственный телеканал IRIB.
"Шестеро сирийских граждан погибли в результате нападения Израиля на иранское консульство", - сказано в сообщении.
Добавляется, что операция по разбору завалов на масте удара завершилась.
Израиль нанес ракетный удар по иранскому диппредставительству 1 апреля. По информации Корпуса стражей исламской революции, погибли семь иранских офицеров.
Сергей Нарышкин - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
Нарышкин назвал терактом удар Израиля по консульству Ирана в Сирии
14:00
 
ПроисшествияСИРИЯИЗРАИЛЬИРАН
 
 
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