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В результате атаки Израиля погибли шесть сирийцев, сообщает СМИ

В результате атаки Израиля погибли шесть сирийцев, сообщает СМИ - 02.04.2024, ПРАЙМ

В результате атаки Израиля погибли шесть сирийцев, сообщает СМИ

Шесть жителей Сирии погибли из-за авиаудара Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске, сообщает иранский государственный телеканал IRIB. | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T14:42+0300

2024-04-02T14:42+0300

2024-04-02T14:58+0300

сирия

израиль

иран

происшествия

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Шесть жителей Сирии погибли из-за авиаудара Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске, сообщает иранский государственный телеканал IRIB."Шестеро сирийских граждан погибли в результате нападения Израиля на иранское консульство", - сказано в сообщении.Добавляется, что операция по разбору завалов на масте удара завершилась.Израиль нанес ракетный удар по иранскому диппредставительству 1 апреля. По информации Корпуса стражей исламской революции, погибли семь иранских офицеров.

https://1prime.ru/20240402/naryshkin-846999374.html

сирия

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сирия, израиль, иран