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В ГД призвали парламенты мира признать Зеленского международным террористом

В ГД призвали парламенты мира признать Зеленского международным террористом - 02.04.2024, ПРАЙМ

В ГД призвали парламенты мира признать Зеленского международным террористом

Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе заседания Госдумы обратился к парламентам мира с призывом признать... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T15:03+0300

2024-04-02T15:03+0300

2024-04-02T15:04+0300

леонид слуцкий

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе заседания Госдумы обратился к парламентам мира с призывом признать Владимира Зеленского международным террористом. Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов*, обвиняемый в России в причастности к терактам, назвал серьезной проблемой для Киева восстановление железнодорожного сообщения ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Ростовом-на-Дону и Крымом. Он пообещал "справиться" с сухопутным участком железной дороги, так как соответствующий по его словам, "в принципе, есть". "Необходимо призывать парламенты мира, и этим мы активно занимаемся, признавать режим на Украине террористическим, а лично Зеленского международным террористом. Мы видим, что заявил глава военной разведки ВСУ (Кирилл) Буданов*. Он объявил, что железная дорога, которая соединяет Ростов и Крым через территорию Донбасса и Новороссии, это, дескать, проблема для Украины. И в ближайшее время она будет решена", — сказал Слуцкий.Он подчеркнул, что подобное совершенно несопоставимое с человечностью высказывание еще раз доказывает "зверский характер тех нелюдей, которые сегодня составляют террористический режим, марионеточный режим, который сегодня засел в Киеве". Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска, и пообещал продолжить эту работу, чтобы железнодорожные составы пошли прямо в Севастополь.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://1prime.ru/20240402/zelenskiy-846988850.html

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леонид слуцкий, украина, владимир зеленский