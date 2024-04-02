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Россияне отвернулись от одного типа жилья

Россияне отвернулись от одного типа жилья - 02.04.2024, ПРАЙМ

Россияне отвернулись от одного типа жилья

Спрос на "вторичку" упал на 33 процента в первом квартиле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили эксперты "Авито Недвижимости"... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T16:53+0300

2024-04-02T16:53+0300

2024-04-02T17:23+0300

вторичное жилье

спрос

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ПРАГА, 2 апр – ПРАЙМ. Спрос на "вторичку" упал на 33 процента в первом квартиле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили эксперты "Авито Недвижимости" "Ленте.ру".Во всех городах, которые участвовали в исследовании, было зафиксировано падение спроса. Самый низкий индекс принадлежит Челябинску (упал на 48%), Саратову (47%) и Москве (45%). Предложение также снизилось (на 13% по России) , а стоимость увеличилась (на 16%)."Продолжают снижаться спрос и предложение, а цены – расти. Складывается ситуация, когда для одних недвижимость является стабильным и прибавляющим в цене активом, поэтому у владельцев квартир есть желание их "придержать", а другие потенциальные покупатели обращают внимание на новостройки, где есть льготные ипотечные программы с более удобными условиями, чем на "вторичке"", — рассказал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Сергей Еремкин.Цена вторичного жилья сильнее всего выросла в Симферополе — на 33%, Челябинске — 32% и Саратове — 30%. В столице "вторичка" подорожала на 28%. Меньше всего подорожали студии (на четыре процента) и квартиры с четырьмя комнатами и более (на девять процентов), а больше всего — "однушки" и "двушки" (на 15%).

https://1prime.ru/20240401/turisty-846911726.html

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вторичное жилье, спрос