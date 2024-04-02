https://1prime.ru/20240402/stavka-847017255.html

Набиуллина предположила, что ставка может снизиться во второй половине года

Набиуллина предположила, что ставка может снизиться во второй половине года - 02.04.2024, ПРАЙМ

Набиуллина предположила, что ставка может снизиться во второй половине года

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией "Новые люди" в Госдуме заявила, что ключевая ставка может снизиться во второй половине года,... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T21:09+0300

2024-04-02T21:09+0300

2024-04-02T21:13+0300

экономика

ставка банка россии

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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией "Новые люди" в Госдуме заявила, что ключевая ставка может снизиться во второй половине года, сообщила РИА Новости пресс-служба фракции."Эльвира Набиуллина на закрытой встрече с фракцией "Новые люди" заявила, что ключевая ставка может снизиться во второй половине года", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20240402/dolg-847016182.html

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ставка банка россии