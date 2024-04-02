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Набиуллина предположила, что ставка может снизиться во второй половине года - 02.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240402/stavka-847017255.html
Набиуллина предположила, что ставка может снизиться во второй половине года
Набиуллина предположила, что ставка может снизиться во второй половине года - 02.04.2024, ПРАЙМ
Набиуллина предположила, что ставка может снизиться во второй половине года
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией "Новые люди" в Госдуме заявила, что ключевая ставка может снизиться во второй половине года,... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T21:09+0300
2024-04-02T21:13+0300
экономика
ставка банка россии
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией "Новые люди" в Госдуме заявила, что ключевая ставка может снизиться во второй половине года, сообщила РИА Новости пресс-служба фракции."Эльвира Набиуллина на закрытой встрече с фракцией "Новые люди" заявила, что ключевая ставка может снизиться во второй половине года", - говорится в сообщении.
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ставка банка россии
Экономика, ставка Банка России
21:09 02.04.2024 (обновлено: 21:13 02.04.2024)
 
Набиуллина предположила, что ставка может снизиться во второй половине года

Набиуллина заявила, что ключевая ставка может снизиться во второй половине года

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНабиуллина
Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией "Новые люди" в Госдуме заявила, что ключевая ставка может снизиться во второй половине года, сообщила РИА Новости пресс-служба фракции.
"Эльвира Набиуллина на закрытой встрече с фракцией "Новые люди" заявила, что ключевая ставка может снизиться во второй половине года", - говорится в сообщении.
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