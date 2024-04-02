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Дипломат Гаврилов рассказал о страхе НАТО перед успехом России на Украине
Дипломат Гаврилов рассказал о страхе НАТО перед успехом России на Украине - 02.04.2024, ПРАЙМ
Дипломат Гаврилов рассказал о страхе НАТО перед успехом России на Украине
Североатлантический альянс всерьез опасается, что поставленные Россией цели СВО будут реализованы и добиться ее ослабления не получится, заявил в интервью РИА... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T06:25+0300
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2024-04-02T06:25+0300
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ВЕНА, 2 апр - ПРАЙМ. Североатлантический альянс всерьез опасается, что поставленные Россией цели СВО будут реализованы и добиться ее ослабления не получится, заявил в интервью РИА Новости, приуроченном к 75-летию НАТО, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "В НАТО всерьез опасаются, что заявленные цели специальной военной операции будут реализованы, а планы добиться стратегического и экономического ослабления России вряд ли осуществятся", — сказал он. Гаврилов выразил надежду, что народ Украины осознает, что "его бессовестно используют в качестве "дешевого" инструмента для реализации глобалистских планов Запада". Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора. НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.Сам Североатлантический договор был подписан 4 апреля 1949 года США, Великобританией, Францией, Канадой, Португалией, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Италией, Исландией и Норвегией.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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нато, сво, россия
Политика, НАТО, СВО, РОССИЯ
Дипломат Гаврилов рассказал о страхе НАТО перед успехом России на Украине
Гаврилов: НАТО всерьез опасается, что заявленные цели СВО будут реализованы
ВЕНА, 2 апр - ПРАЙМ. Североатлантический альянс всерьез опасается, что поставленные Россией цели СВО будут реализованы и добиться ее ослабления не получится, заявил в интервью РИА Новости, приуроченном к 75-летию НАТО, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"В НАТО всерьез опасаются, что заявленные цели специальной военной операции будут реализованы, а планы добиться стратегического и экономического ослабления России вряд ли осуществятся", — сказал он.
Гаврилов выразил надежду, что народ Украины осознает, что "его бессовестно используют в качестве "дешевого" инструмента для реализации глобалистских планов Запада".
Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
Сам Североатлантический договор был подписан 4 апреля 1949 года США, Великобританией, Францией, Канадой, Португалией, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Италией, Исландией и Норвегией.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 12.00 мск.
Европа стала экономической подпоркой НАТО, заявил Патрушев