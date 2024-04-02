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Суд признал требования банка "Траст" к офшору своих экс-бенефициаров - 02.04.2024, ПРАЙМ
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Суд признал требования банка "Траст" к офшору своих экс-бенефициаров
Суд признал требования банка "Траст" к офшору своих экс-бенефициаров - 02.04.2024, ПРАЙМ
Суд признал требования банка "Траст" к офшору своих экс-бенефициаров
Арбитражный суд Москвы признал обоснованными требования банка "Траст" к кипрской Retail Chain Properties Limited, подконтрольной его бывшим бенефициарам Илье... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T16:00+0300
2024-04-02T16:00+0300
суд
банк траст
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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал обоснованными требования банка "Траст" к кипрской Retail Chain Properties Limited, подконтрольной его бывшим бенефициарам Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву, на сумму более 10,5 миллиарда рублей и включил их в реестр требований кредиторов должника, следует из опубликованного определения суда. Задолженность возникла по двум кредитным договорам: в размере около 10,1 миллиарда рублей, включая около 5,3 миллиарда основного долга, - по договору от 18 ноября 2010 года, и в размере около 455 миллионов рублей, в том числе около 267 миллионов основного долга, - по договору от 17 декабря 2010 года. Долг в размере около 713 миллионов рублей суд признал обеспеченным залогом недвижимости по договорам ипотеки в отношении двух зданий и одного помещения в Москве. Изначально "Траст" предъявил к должнику требования на сумму более 14,4 миллиарда рублей, но потом снизил их размер до более чем 10,5 миллиарда. В сентябре суд признал обоснованным заявление налогового органа о банкротстве Retail Chain Properties Limited, имеющей представительство на территории России, и открыл конкурсное производство в отношении имущественной массы этой компании. Суд включил тогда в реестр требований кредиторов около 208 миллионов рублей задолженности кипрской компании перед бюджетом. Юров, Фетисов и Беляев контролировали "Траст" до его передачи на санацию в 2015 году. Кипрская компания владеет торговой недвижимостью в Москве. Так, она сдавала помещения магазинов в аренду австрийской торговой сети Billa, которую в 2021 году приобрела "Лента", принадлежащая компании "Севергрупп" Алексея Мордашова. Представитель Федеральной налоговой службы (ФНС), выступая в сентябре в суде, сообщил, что несколько исполнительных производств в отношении должника не привели к погашению его обязательств, при этом кипрская компания в это время выводила имущество. Так, по словам юриста, раньше у нее было 10 зданий в Москве, потом осталось три. Девятый арбитражный апелляционный суд в июле отменил определение первой инстанции, которая сначала отказалась рассматривать дело о банкротстве иностранной компании. Он указал, что Retail Chain всю деятельность осуществляет исключительно в России, имеет расчетные счета в российских банках, конечные бенефициары и руководитель организации - также граждане РФ. При этом компания не ведет никакой деятельности и не представляет финансовую отчетность на Кипре. Суд также напомнил про санкции, из-за которых ФНС не может инициировать банкротство должника на Кипре.
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суд, банк траст
суд, банк Траст
16:00 02.04.2024
 
Суд признал требования банка "Траст" к офшору своих экс-бенефициаров

Суд признал требования банка "Траст" к офшору своих экс-бенефициаров на 10,5 млрд рублей

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал обоснованными требования банка "Траст" к кипрской Retail Chain Properties Limited, подконтрольной его бывшим бенефициарам Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву, на сумму более 10,5 миллиарда рублей и включил их в реестр требований кредиторов должника, следует из опубликованного определения суда.
Задолженность возникла по двум кредитным договорам: в размере около 10,1 миллиарда рублей, включая около 5,3 миллиарда основного долга, - по договору от 18 ноября 2010 года, и в размере около 455 миллионов рублей, в том числе около 267 миллионов основного долга, - по договору от 17 декабря 2010 года. Долг в размере около 713 миллионов рублей суд признал обеспеченным залогом недвижимости по договорам ипотеки в отношении двух зданий и одного помещения в Москве.
Изначально "Траст" предъявил к должнику требования на сумму более 14,4 миллиарда рублей, но потом снизил их размер до более чем 10,5 миллиарда. В сентябре суд признал обоснованным заявление налогового органа о банкротстве Retail Chain Properties Limited, имеющей представительство на территории России, и открыл конкурсное производство в отношении имущественной массы этой компании. Суд включил тогда в реестр требований кредиторов около 208 миллионов рублей задолженности кипрской компании перед бюджетом.
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Юров, Фетисов и Беляев контролировали "Траст" до его передачи на санацию в 2015 году. Кипрская компания владеет торговой недвижимостью в Москве. Так, она сдавала помещения магазинов в аренду австрийской торговой сети Billa, которую в 2021 году приобрела "Лента", принадлежащая компании "Севергрупп" Алексея Мордашова.
Представитель Федеральной налоговой службы (ФНС), выступая в сентябре в суде, сообщил, что несколько исполнительных производств в отношении должника не привели к погашению его обязательств, при этом кипрская компания в это время выводила имущество. Так, по словам юриста, раньше у нее было 10 зданий в Москве, потом осталось три.
Девятый арбитражный апелляционный суд в июле отменил определение первой инстанции, которая сначала отказалась рассматривать дело о банкротстве иностранной компании. Он указал, что Retail Chain всю деятельность осуществляет исключительно в России, имеет расчетные счета в российских банках, конечные бенефициары и руководитель организации - также граждане РФ. При этом компания не ведет никакой деятельности и не представляет финансовую отчетность на Кипре. Суд также напомнил про санкции, из-за которых ФНС не может инициировать банкротство должника на Кипре.
 
судбанк Траст
 
 
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