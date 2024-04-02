https://1prime.ru/20240402/sud-847013521.html

Блиновская проиграла суд с налоговой

Блиновская проиграла суд с налоговой - 02.04.2024, ПРАЙМ

Блиновская проиграла суд с налоговой

Арбитражный суд города Москвы отклонил заявление Елены Блиновской к налоговой инспекции о признании незаконными привлечение к ответственности за неуплату... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T18:09+0300

2024-04-02T18:09+0300

2024-04-02T18:30+0300

елена блиновская

суд

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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Арбитражный суд города Москвы отклонил заявление Елены Блиновской к налоговой инспекции о признании незаконными привлечение к ответственности за неуплату налогов, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. Блиновская оспаривала решение налоговой службы. Ее адвокат заявил, что доходы Блиновской завысили, а расходы занизили."Налоговым органом были допущены существенные нарушения при расчетах, неверно была определена выручка, сумма уплаченного НДС, не учтены некоторые расходы и финансовая деятельность некоторых компаний… Кроме того, сумма штрафа за неуплату налогов в размере 226 миллионов рублей завышена, не учтены смягчающие обстоятельства, в том числе тот факт, что нарушение было совершено впервые", — уточнил юрист Блиновской Иван Морозов. Налоговая служба ответила, что расходы посчитали правильно. Он был основан на выплачиваемых компаниями блогера заработных платах сотрудникам, дивидендах и тд. Расчет не учитывал "строительство дачного поселка в Алуште, чартерные рейсы в Дубай, размещение 32 человек в гостинице на Бали, покупка предметов искусства на десятки тысяч евро, документы по оздоровительным услугам, покупка автомобилей и так далее", так как это не относится к рабочей деятельности подзащитной.Защита указала, что Блиновская не пыталась избежать налогообложения при помощи дробления бизнеса, она и ее партнеры работали в условиях взаимной выгоды. Однако налоговая служба также опровергла данные слова. Была доказана аффилированность всех фирм, подчиненность Блиновской, несамостоятельность и даже общие финансовые и электронно-технические инфраструктуры.Блиновскую задержали за неуплату налогов на 918 миллионов рублей и легализацию денег в апреле 2023 года. Следствие предъявило ей обвинение в незаконном обороте средств платежей. В феврале ее адвокат подчеркнула, что экспертиза по уголовному делу установила сумму недоимки в размере 906 миллионов рублей. Налоговая также определила Блиновской штраф в размере 226 миллионов рублей.

https://1prime.ru/20240402/sud-847007069.html

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елена блиновская, суд