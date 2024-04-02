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"К концу весны" Зеленского предупредили о свержении украинскими силовиками - 02.04.2024, ПРАЙМ
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"К концу весны" Зеленского предупредили о свержении украинскими силовиками
"К концу весны" Зеленского предупредили о свержении украинскими силовиками - 02.04.2024, ПРАЙМ
"К концу весны" Зеленского предупредили о свержении украинскими силовиками
Владимиру Зеленскому начиная с конца весны следует ждать госпереворота со стороны представителей силовых структур, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T07:46+0300
2024-04-02T07:47+0300
политика
украина
владимир зеленский
госпереворот
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому начиная с конца весны следует ждать госпереворота со стороны представителей силовых структур, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, а инаугурация нового главы государства — в мае. Но выборы в стране отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский сказал, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. "Зеленский вместе с окончанием весны в любой момент может ожидать государственного переворота со стороны силовиков, которых поддерживает Запад. На Украине управляет несколько партий со стороны Запада, и у каждой свои лидеры общественного мнения, свои спецслужбы, свои силовики. Эти интересанты смогут после мая фактически свергнуть, проведя военный переворот, переворот с помощью спецслужб — в данном случае я рассматриваю усиливающийся авторитет главы военной разведки минобороны Украины Кирилла Буданова, который поставил своего человека фактически на службу внешней разведки Украины", — сказал Кимаковский. По его словам, Запад, подводя Зеленского к данной ситуации, вел игру, в которой одни выступали за выборы, другие - против. В качестве примеров он привел сенатора из США Линдси Грэма, настаивавшего на выборах, и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, говорившую, что это внутреннее дело Украины. Кимаковский отметил, что Запад и в особенности США и англосаксов, устраивает положение Зеленского в текущей ситуации. "Почему? Потому что, с одной стороны, он легитимный, вроде как по закону президент, с другой стороны, ему можно говорить, что ты не провел выборы, твой рейтинг низкий, если пойдешь на выборы, проиграешь, ты не пользуешься уже никаким авторитетом. И Зеленский по большому счету достаточно серьезно раздражает некоторые круги в Штатах и Европе", — уточнил он. Советник главы ДНР полагает, что ключевой аспект оценки позиций Зеленского в том, что его авторитет очень серьезно пошатнулся в украинском обществе, и никакого веса в спецслужбах и армии он не приобрел. "Мы вспоминаем его первую инаугурацию — тогда некоторые силовики отдали воинское приветствие, но даже руку не пожали. Эта серьезная конфронтация с силовиками даже с учетом всех перестановок все равно сохраняется. Армия недовольна потерями, снабжением, крайне недовольна тем, что Запад не поставляет вооружение. По соображениям военных, эти вопросы должен решать президент Украины, соответственно, Зеленский", — пояснил Кимаковский.
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украина, владимир зеленский, госпереворот
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, госпереворот
07:46 02.04.2024 (обновлено: 07:47 02.04.2024)
 
"К концу весны" Зеленского предупредили о свержении украинскими силовиками

Помощник главы ДНР Кимаковский: Зеленского к концу весны свергнут украинские силовики

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому начиная с конца весны следует ждать госпереворота со стороны представителей силовых структур, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, а инаугурация нового главы государства — в мае. Но выборы в стране отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский сказал, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
"Зеленский вместе с окончанием весны в любой момент может ожидать государственного переворота со стороны силовиков, которых поддерживает Запад. На Украине управляет несколько партий со стороны Запада, и у каждой свои лидеры общественного мнения, свои спецслужбы, свои силовики. Эти интересанты смогут после мая фактически свергнуть, проведя военный переворот, переворот с помощью спецслужб — в данном случае я рассматриваю усиливающийся авторитет главы военной разведки минобороны Украины Кирилла Буданова, который поставил своего человека фактически на службу внешней разведки Украины", — сказал Кимаковский.
По его словам, Запад, подводя Зеленского к данной ситуации, вел игру, в которой одни выступали за выборы, другие - против. В качестве примеров он привел сенатора из США Линдси Грэма, настаивавшего на выборах, и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, говорившую, что это внутреннее дело Украины.
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Кимаковский отметил, что Запад и в особенности США и англосаксов, устраивает положение Зеленского в текущей ситуации.
"Почему? Потому что, с одной стороны, он легитимный, вроде как по закону президент, с другой стороны, ему можно говорить, что ты не провел выборы, твой рейтинг низкий, если пойдешь на выборы, проиграешь, ты не пользуешься уже никаким авторитетом. И Зеленский по большому счету достаточно серьезно раздражает некоторые круги в Штатах и Европе", — уточнил он.
Советник главы ДНР полагает, что ключевой аспект оценки позиций Зеленского в том, что его авторитет очень серьезно пошатнулся в украинском обществе, и никакого веса в спецслужбах и армии он не приобрел.
"Мы вспоминаем его первую инаугурацию — тогда некоторые силовики отдали воинское приветствие, но даже руку не пожали. Эта серьезная конфронтация с силовиками даже с учетом всех перестановок все равно сохраняется. Армия недовольна потерями, снабжением, крайне недовольна тем, что Запад не поставляет вооружение. По соображениям военных, эти вопросы должен решать президент Украины, соответственно, Зеленский", — пояснил Кимаковский.
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир Зеленскийгоспереворот
 
 
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