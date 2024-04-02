https://1prime.ru/20240402/svyazi-846984245.html
Путин отметил развитие связей России и Белоруссии, несмотря на сложности
Путин отметил развитие связей России и Белоруссии, несмотря на сложности - 02.04.2024, ПРАЙМ
Путин отметил развитие связей России и Белоруссии, несмотря на сложности
Несмотря на непростые условия в мире, лидерам РФ и Белоруссии удалось многое сделать для развития связей двух стран, отметил президент России Владимир Путин в... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T07:56+0300
2024-04-02T07:56+0300
2024-04-02T07:56+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Несмотря на непростые условия в мире, лидерам РФ и Белоруссии удалось многое сделать для развития связей двух стран, отметил президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко с днем единения народов двух государств.По совам Путина, за последнее время, несмотря на непростые международные условия, удалось многое сделать для развития многоплановых российско-белорусских связей и укрепления институтов Союзного государства. "Хорошую отдачу дает координация усилий в сферах внешней политики, обороны и безопасности. Успешное выполнение согласованных союзных программ обеспечило унификацию законодательства России и Беларуси на важнейших направлениях, создало основу для проведения единой макроэкономической и денежно-кредитной политики, а также для формирования общего социально-экономического пространства", — приводятся слова российского на официальном сайте президента Белоруссии. Президент РФ также отметил, что новый комплекс мер по интеграционным процессам в Союзном государстве идет в русле упрочения стабильности в Евразии.Лукашенко в ответном поздравлении Путину отметил, что наработанный Москвой и Минском за четверть века опыт позволяет эффективно реагировать на вызовы и угрозы."Наработанный за четверть века опыт позволяет оперативно и эффективно реагировать на беспрецедентные вызовы и угрозы, с которыми столкнулись наши страны, консолидированно продвигать и отстаивать общие интересы на международной арене", — сообщается на официальном сайте белорусского президента.Белорусский лидер добавил, что повестка двух стран открывает новые перспективы для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества."Уверен, насыщенная двусторонняя повестка открывает новые перспективы для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, углубления белорусско-российских кооперационных связей, направленных в конечном итоге на рост благосостояния граждан Беларуси и России", — отмечается в сообщении Лукашенко.Каждый год 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. В этот день в 1996 году президенты двух стран подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции Москвы и Минска.
https://1prime.ru/20240326/lukashenko-846719718.html
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россия, белоруссия, союзное государство
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Союзное государство
Путин отметил развитие связей России и Белоруссии, несмотря на сложности
Путин: несмотря на сложности, РФ и Белоруссии удалось многое сделать для развития связей
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Несмотря на непростые условия в мире, лидерам РФ и Белоруссии удалось многое сделать для развития связей двух стран, отметил президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко с днем единения народов двух государств.
По совам Путина, за последнее время, несмотря на непростые международные условия, удалось многое сделать для развития многоплановых российско-белорусских связей и укрепления институтов Союзного государства.
"Хорошую отдачу дает координация усилий в сферах внешней политики, обороны и безопасности. Успешное выполнение согласованных союзных программ обеспечило унификацию законодательства России и Беларуси на важнейших направлениях, создало основу для проведения единой макроэкономической и денежно-кредитной политики, а также для формирования общего социально-экономического пространства", — приводятся слова российского на официальном сайте президента Белоруссии.
Президент РФ также отметил, что новый комплекс мер по интеграционным процессам в Союзном государстве идет в русле упрочения стабильности в Евразии.
НАТО не станет воевать за украинцев, заявил Лукашенко
Лукашенко в ответном поздравлении Путину отметил, что наработанный Москвой и Минском за четверть века опыт позволяет эффективно реагировать на вызовы и угрозы.
"Наработанный за четверть века опыт позволяет оперативно и эффективно реагировать на беспрецедентные вызовы и угрозы, с которыми столкнулись наши страны, консолидированно продвигать и отстаивать общие интересы на международной арене", — сообщается на официальном сайте белорусского президента.
Белорусский лидер добавил, что повестка двух стран открывает новые перспективы для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.
"Уверен, насыщенная двусторонняя повестка открывает новые перспективы для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, углубления белорусско-российских кооперационных связей, направленных в конечном итоге на рост благосостояния граждан Беларуси и России", — отмечается в сообщении Лукашенко.
Каждый год 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. В этот день в 1996 году президенты двух стран подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции Москвы и Минска.