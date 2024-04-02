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Минфин оценил долю нелегальной табачной продукции в России

Минфин оценил долю нелегальной табачной продукции в России - 02.04.2024, ПРАЙМ

Минфин оценил долю нелегальной табачной продукции в России

Тенденция роста нелегальной табачной продукции отмечается в России в последние годы, с 2021 года ее доля увеличилась и к 2023 году составила более 13%, сообщил... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T12:36+0300

2024-04-02T12:36+0300

2024-04-02T12:36+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Тенденция роста нелегальной табачной продукции отмечается в России в последние годы, с 2021 года ее доля увеличилась и к 2023 году составила более 13%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы видели, что за последние годы отмечалась тенденция роста нелегальной табачной продукции – в 2021 году такая доля составляла более 11%, в 2023-м – более 13%, есть над чем работать", - сказал Силуанов на заседании коллегии Росалкогольтабакконтроля. Соответственно, как отметил министр финансов, объем недополученных ресурсов в бюджет РФ составил значительную величину. "Мы с вами оценивали, что объем мобилизации средств от мер по контролю за табачным рынком может составлять порядка 150 миллиардов рублей, то есть это существенные объемы ресурсного обеспечения, которые нам необходимы. Рассчитываю, что те новые полномочия, которые получило Росалкогольтабакрегулирование, позволит навести порядок на этом рынке", - подчеркнул он. Министр также отметил, что объемы табачного рынка выше, чем объемы рынка алкогольной продукции. "Соответственно, и объем поступлений в казну от табачного рынка также превышает объем поступлений от алкогольной продукции. Сейчас предстоит серьезная работа по регулированию табачного рынка, повышению прозрачности – там есть над чем работать, необходимо наводить порядок", - подчеркнул Силуанов. Ранее правительство России утвердило порядок государственного контроля за производством и оборотом табака и никотиносодержащей продукции в стране. Так, с 1 марта текущего года Росалкогольтабакконтроль будет следить за ситуацией на предприятиях отрасли. Ведомство должно будет выявлять и пресекать незаконное производство и оборот соответствующей продукции. Кроме того, оно будет контролировать соблюдение производителями лицензионных и обязательных требований в области производства, поставки, закупки и транспортировки сырья и готовой продукции.

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россия, табак, новости