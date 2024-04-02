https://1prime.ru/20240402/terakt-846983082.html

В постпредстве Ирана при ООН назвали удар Израиля по консульству терактом

В постпредстве Ирана при ООН назвали удар Израиля по консульству терактом - 02.04.2024, ПРАЙМ

В постпредстве Ирана при ООН назвали удар Израиля по консульству терактом

Израильский авиаудар по консульству Ирана является терактом, он нарушает устав ООН и принцип неприкосновенности дипломатических объектов. Об этом сказано в... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T06:51+0300

2024-04-02T06:51+0300

2024-04-02T06:51+0300

политика

иран

израиль

ракетный удар

https://cdnn.1prime.ru/img/76451/31/764513146_0:160:1700:1116_1920x0_80_0_0_b39048ce5e47002d86186ec7f545ea7e.jpg

ООН, 2 апр – ПРАЙМ. Израильский авиаудар по консульству Ирана является терактом, он нарушает устав ООН и принцип неприкосновенности дипломатических объектов. Об этом сказано в письме иранского постпредства при ООН, адресованном генсеку организации и председателю Совета безопасности. "Данное ужасающее преступление и трусливая террористическая атака являются грубым нарушением устава ООН, международного права и фундаментального принципа неприкосновенности дипломатических и консульских объектов… и представляет собой значительную угрозу региональному миру и безопасности", — говорится в документе.Ранее гостелевидение Сирии сообщило, что средства ПВО страны отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израилем был нанесен удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска.Корреспондент РИА Новости ранее сообщал, ракетный удар пришелся по дому рядом с посольством Ирана в Дамаске, при этом само здание дипмиссии тоже получило повреждения. По данным источника РИА Новости в сирийских органах безопасности, по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара.СМИ Ирана сообщали, что авиаудар пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По данным иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара. По словам самого дипломата, в ходе атаки погибло от пяти до семи человек. Tasnim также сообщал, что ранения в результате авиаудара получили 12 человек.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил в понедельник, что Тегеран оставляет за собой право лично ответить на авиаудар, а также определить, как именно наказать агрессора, заявил в понедельник

https://1prime.ru/20240402/otvet-846982819.html

иран

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, израиль, ракетный удар