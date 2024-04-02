https://1prime.ru/20240402/territoriya-846979979.html

Украину хотят сохранить как антироссийскую территорию, заявил Патрушев

Украину хотят сохранить как антироссийскую территорию, заявил Патрушев - 02.04.2024, ПРАЙМ

Украину хотят сохранить как антироссийскую территорию, заявил Патрушев

Вашингтон и НАТО хотят сохранить Украину или ее часть как полностью подконтрольную антироссийскую территорию, заявил в интервью "Аргументам и фактам" в связи с... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T05:23+0300

2024-04-02T05:23+0300

2024-04-02T05:23+0300

политика

украина

нато

николай патрушев

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/29/842192913_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_243ef41483e6c5c8b6389c9e458dfa11.jpg

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Вашингтон и НАТО хотят сохранить Украину или ее часть как полностью подконтрольную антироссийскую территорию, заявил в интервью "Аргументам и фактам" в связи с 75-летием создания альянса секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "В планы США и НАТО входит сохранение Украины или хотя бы ее части в качестве всецело подконтрольной им антироссийской территории, полностью заточенной на обслуживание интересов Североатлантического блока. В этой связи задачи по демилитаризации Украины остаются актуальными", — сказал он. НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.Сам Североатлантический договор был подписан 4 апреля 1949 года США, Великобританией, Францией, Канадой, Португалией, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Италией, Исландией и Норвегией.

https://1prime.ru/20240402/podporka-846979836.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, нато, николай патрушев