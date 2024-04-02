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Украину хотят сохранить как антироссийскую территорию, заявил Патрушев
Украину хотят сохранить как антироссийскую территорию, заявил Патрушев - 02.04.2024, ПРАЙМ
Украину хотят сохранить как антироссийскую территорию, заявил Патрушев
Вашингтон и НАТО хотят сохранить Украину или ее часть как полностью подконтрольную антироссийскую территорию, заявил в интервью "Аргументам и фактам" в связи с... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T05:23+0300
2024-04-02T05:23+0300
2024-04-02T05:23+0300
политика
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николай патрушев
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Вашингтон и НАТО хотят сохранить Украину или ее часть как полностью подконтрольную антироссийскую территорию, заявил в интервью "Аргументам и фактам" в связи с 75-летием создания альянса секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "В планы США и НАТО входит сохранение Украины или хотя бы ее части в качестве всецело подконтрольной им антироссийской территории, полностью заточенной на обслуживание интересов Североатлантического блока. В этой связи задачи по демилитаризации Украины остаются актуальными", — сказал он. НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.Сам Североатлантический договор был подписан 4 апреля 1949 года США, Великобританией, Францией, Канадой, Португалией, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Италией, Исландией и Норвегией.
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украина, нато, николай патрушев
Политика, УКРАИНА, НАТО, Николай Патрушев
Украину хотят сохранить как антироссийскую территорию, заявил Патрушев
Патрушев: США и НАТО хотят сохранить Украину или ее часть как антироссийскую территорию
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Вашингтон и НАТО хотят сохранить Украину или ее часть как полностью подконтрольную антироссийскую территорию, заявил в интервью "Аргументам и фактам" в связи с 75-летием создания альянса секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"В планы США и НАТО входит сохранение Украины или хотя бы ее части в качестве всецело подконтрольной им антироссийской территории, полностью заточенной на обслуживание интересов Североатлантического блока. В этой связи задачи по демилитаризации Украины остаются актуальными", — сказал он.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
Сам Североатлантический договор был подписан 4 апреля 1949 года США, Великобританией, Францией, Канадой, Португалией, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Италией, Исландией и Норвегией.
Европа стала экономической подпоркой НАТО, заявил Патрушев