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Не остаться в пролете: Запад испугался за свои самолеты из-за России

Не остаться в пролете: Запад испугался за свои самолеты из-за России - 02.04.2024, ПРАЙМ

Не остаться в пролете: Запад испугался за свои самолеты из-за России

Крупнейшие западные компании отказались от российского титана, однако позднее "по-тихому" закупили его на миллионы долларов. Тем не менее, они опасаются... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T11:07+0300

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2024-04-02T11:09+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Крупнейшие западные компании отказались от российского титана, однако позднее "по-тихому" закупили его на миллионы долларов. Тем не менее, они опасаются веротяного дефицита этого материала в оборонной и авиакосмической отраслях, если поставки действительно будут остановлены, пишет агентство РИА Новости.Согласно изданию The Washington Post, западные страны до сих пор находятся в зависимости от некоторых российских товаров, вопреки отказу от двустороннего экономического сотрудничества.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Россия могла бы перекрыть поставки титана. И предприятия, критически важные для национальной обороны и гражданской авиации, попали бы в затруднительное положение", - приводит газета слова аналитика американской мониторинговой компании Import Genius Уильяма Джорджа.Согласно агентству РИА Новости, большинство закупок российского титана в 2022 году было совершено Великобританией, Германией, Францией и США. Крупные поставщики авиастроительных гигантов, такие как Safran и Rolls-Royce, также приобретали российский титан для использования в производстве Boeing и Airbus, говорится в публикации.Согласно автору статьи, прекращение поставок российского титана может негативно отразиться на авиационной и оборонной промышленности Запада, вплоть до закрытия предприятий. В издании заключили, что спрос на титан будет расти, что может привести к возникновению проблем в обеспечении ряда отраслей этим критическим сырьем.

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россия, титан, новости