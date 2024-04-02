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Не остаться в пролете: Запад испугался за свои самолеты из-за России - 02.04.2024, ПРАЙМ
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Не остаться в пролете: Запад испугался за свои самолеты из-за России
Не остаться в пролете: Запад испугался за свои самолеты из-за России - 02.04.2024, ПРАЙМ
Не остаться в пролете: Запад испугался за свои самолеты из-за России
Крупнейшие западные компании отказались от российского титана, однако позднее "по-тихому" закупили его на миллионы долларов. Тем не менее, они опасаются... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T11:07+0300
2024-04-02T11:09+0300
экономика
россия
титан
новости
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Крупнейшие западные компании отказались от российского титана, однако позднее "по-тихому" закупили его на миллионы долларов. Тем не менее, они опасаются веротяного дефицита этого материала в оборонной и авиакосмической отраслях, если поставки действительно будут остановлены, пишет агентство РИА Новости.Согласно изданию The Washington Post, западные страны до сих пор находятся в зависимости от некоторых российских товаров, вопреки отказу от двустороннего экономического сотрудничества.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Россия могла бы перекрыть поставки титана. И предприятия, критически важные для национальной обороны и гражданской авиации, попали бы в затруднительное положение", - приводит газета слова аналитика американской мониторинговой компании Import Genius Уильяма Джорджа.Согласно агентству РИА Новости, большинство закупок российского титана в 2022 году было совершено Великобританией, Германией, Францией и США. Крупные поставщики авиастроительных гигантов, такие как Safran и Rolls-Royce, также приобретали российский титан для использования в производстве Boeing и Airbus, говорится в публикации.Согласно автору статьи, прекращение поставок российского титана может негативно отразиться на авиационной и оборонной промышленности Запада, вплоть до закрытия предприятий. В издании заключили, что спрос на титан будет расти, что может привести к возникновению проблем в обеспечении ряда отраслей этим критическим сырьем.
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россия, титан, новости
Экономика, РОССИЯ, титан, Новости
11:07 02.04.2024 (обновлено: 11:09 02.04.2024)
 
Не остаться в пролете: Запад испугался за свои самолеты из-за России

РИА Новости: на Западе признали зависимость от российского титана угрозой безопасности

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкНа предприятии выпускающего изделия из титана и его сплавов
На предприятии выпускающего изделия из титана и его сплавов - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
На предприятии выпускающего изделия из титана и его сплавов. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Крупнейшие западные компании отказались от российского титана, однако позднее "по-тихому" закупили его на миллионы долларов. Тем не менее, они опасаются веротяного дефицита этого материала в оборонной и авиакосмической отраслях, если поставки действительно будут остановлены, пишет агентство РИА Новости.
Согласно изданию The Washington Post, западные страны до сих пор находятся в зависимости от некоторых российских товаров, вопреки отказу от двустороннего экономического сотрудничества.
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"Россия могла бы перекрыть поставки титана. И предприятия, критически важные для национальной обороны и гражданской авиации, попали бы в затруднительное положение", - приводит газета слова аналитика американской мониторинговой компании Import Genius Уильяма Джорджа.
Согласно агентству РИА Новости, большинство закупок российского титана в 2022 году было совершено Великобританией, Германией, Францией и США. Крупные поставщики авиастроительных гигантов, такие как Safran и Rolls-Royce, также приобретали российский титан для использования в производстве Boeing и Airbus, говорится в публикации.
Согласно автору статьи, прекращение поставок российского титана может негативно отразиться на авиационной и оборонной промышленности Запада, вплоть до закрытия предприятий. В издании заключили, что спрос на титан будет расти, что может привести к возникновению проблем в обеспечении ряда отраслей этим критическим сырьем.
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