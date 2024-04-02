https://1prime.ru/20240402/trast-846997369.html

Кассация поддержала взыскание убытков с Шишханова в пользу "Траста"

Кассация поддержала взыскание убытков с Шишханова в пользу "Траста" - 02.04.2024, ПРАЙМ

Кассация поддержала взыскание убытков с Шишханова в пользу "Траста"

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух инстанций, которые по иску банка "Траст" взыскали с бывшего основного владельца "Рост... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T13:22+0300

2024-04-02T13:22+0300

2024-04-02T13:22+0300

россия

траст

суд

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/82670/55/826705534_0:0:3502:1970_1920x0_80_0_0_feac40b05883708dcae6630b0ba4d52b.jpg

МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух инстанций, которые по иску банка "Траст" взыскали с бывшего основного владельца "Рост банка" Микаила Шишханова и четырех его соответчиков более 17,9 миллиарда рублей убытков от покупки торгового дома "Ясенево". Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд во вторник отклонил кассационные жалобы троих ответчиков – Шишханова, экс-предправления "Рост банка" Кирилла Любенцова и экс-члена совета директоров "Рост банка" Александра Лукина – на принятое в июне решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. В иске заявлено требование о взыскании убытков, которые ответчики причинили в 2017 году подконтрольному "Рост банку" (в 2018 году был присоединен к "Трасту"), купив 99,2% акций АО "Объединенный торговый дом "Ясенево" у кипрской компании Malarton Holdings Limited за 22,7 миллиарда рублей, в то время как этот актив, по мнению истца, стоил 1 рубль.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, траст, суд, новости