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Кассация поддержала взыскание убытков с Шишханова в пользу "Траста" - 02.04.2024, ПРАЙМ
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Кассация поддержала взыскание убытков с Шишханова в пользу "Траста"
Кассация поддержала взыскание убытков с Шишханова в пользу "Траста" - 02.04.2024, ПРАЙМ
Кассация поддержала взыскание убытков с Шишханова в пользу "Траста"
Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух инстанций, которые по иску банка "Траст" взыскали с бывшего основного владельца "Рост... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T13:22+0300
2024-04-02T13:22+0300
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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух инстанций, которые по иску банка "Траст" взыскали с бывшего основного владельца "Рост банка" Микаила Шишханова и четырех его соответчиков более 17,9 миллиарда рублей убытков от покупки торгового дома "Ясенево". Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд во вторник отклонил кассационные жалобы троих ответчиков – Шишханова, экс-предправления "Рост банка" Кирилла Любенцова и экс-члена совета директоров "Рост банка" Александра Лукина – на принятое в июне решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. В иске заявлено требование о взыскании убытков, которые ответчики причинили в 2017 году подконтрольному "Рост банку" (в 2018 году был присоединен к "Трасту"), купив 99,2% акций АО "Объединенный торговый дом "Ясенево" у кипрской компании Malarton Holdings Limited за 22,7 миллиарда рублей, в то время как этот актив, по мнению истца, стоил 1 рубль.
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россия, траст, суд, новости
РОССИЯ, Траст, суд, Новости
13:22 02.04.2024
 
Кассация поддержала взыскание убытков с Шишханова в пользу "Траста"

Кассация поддержала взыскание 17,9 млрд руб с Шишханова и других в пользу "Траста"

© AFP / Alexander Nemenov"Здание банка "Траст" в Москве
Здание банка Траст в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© AFP / Alexander Nemenov
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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух инстанций, которые по иску банка "Траст" взыскали с бывшего основного владельца "Рост банка" Микаила Шишханова и четырех его соответчиков более 17,9 миллиарда рублей убытков от покупки торгового дома "Ясенево".
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд во вторник отклонил кассационные жалобы троих ответчиков – Шишханова, экс-предправления "Рост банка" Кирилла Любенцова и экс-члена совета директоров "Рост банка" Александра Лукина – на принятое в июне решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
В иске заявлено требование о взыскании убытков, которые ответчики причинили в 2017 году подконтрольному "Рост банку" (в 2018 году был присоединен к "Трасту"), купив 99,2% акций АО "Объединенный торговый дом "Ясенево" у кипрской компании Malarton Holdings Limited за 22,7 миллиарда рублей, в то время как этот актив, по мнению истца, стоил 1 рубль.
 
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