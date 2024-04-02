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ЦБ предложил, как обеспечить финдоступность в малых населенных пунктах - 02.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ЦБ предложил, как обеспечить финдоступность в малых населенных пунктах
ЦБ предложил, как обеспечить финдоступность в малых населенных пунктах - 02.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ предложил, как обеспечить финдоступность в малых населенных пунктах
ЦБ предлагает наделить "Почту России" функцией обеспечения финансовой доступности небольших населенных пунктов, обсуждения на эту тему ведутся, сообщил... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T19:28+0300
2024-04-02T19:28+0300
экономика
доступность
финансы
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. ЦБ предлагает наделить "Почту России" функцией обеспечения финансовой доступности небольших населенных пунктов, обсуждения на эту тему ведутся, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута. "На базе "Почты" у нас действуют отделения "Почта банка", но мы считаем, что нужно обязательно в закон по "Почте" включить функцию обеспечения финансовой доступности населенных пунктов небольших как одну из таких инфраструктурных значимых услуг, и такой диалог у нас идет", - сказал он во время заседания рабочей группы при комитете Госдумы по финансовому рынку. Мамута добавил, что ЦБ готовит свои предложения. Позже журналистам он добавил, что "Почта России" сталкивается с проблемой материального поддержания маленьких офисов. "И здесь должно быть решение, либо через какой-то инфраструктурный платеж, либо дополнительные инструменты поддержки. Мы обсуждаем с "Почтой", с другими ведомствами возможные меры стимулирования финансовой активности в небольших населенных пунктах", - отметил он.
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доступность, финансы
Экономика, Доступность, Финансы
19:28 02.04.2024
 
ЦБ предложил, как обеспечить финдоступность в малых населенных пунктах

ЦБ предложил через "Почту России" обеспечивать финдоступность в малых населенных пунктах

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. ЦБ предлагает наделить "Почту России" функцией обеспечения финансовой доступности небольших населенных пунктов, обсуждения на эту тему ведутся, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута.
"На базе "Почты" у нас действуют отделения "Почта банка", но мы считаем, что нужно обязательно в закон по "Почте" включить функцию обеспечения финансовой доступности населенных пунктов небольших как одну из таких инфраструктурных значимых услуг, и такой диалог у нас идет", - сказал он во время заседания рабочей группы при комитете Госдумы по финансовому рынку.
Мамута добавил, что ЦБ готовит свои предложения.
Позже журналистам он добавил, что "Почта России" сталкивается с проблемой материального поддержания маленьких офисов. "И здесь должно быть решение, либо через какой-то инфраструктурный платеж, либо дополнительные инструменты поддержки. Мы обсуждаем с "Почтой", с другими ведомствами возможные меры стимулирования финансовой активности в небольших населенных пунктах", - отметил он.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
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