https://1prime.ru/20240402/tsb-847014766.html

ЦБ предложил, как обеспечить финдоступность в малых населенных пунктах

ЦБ предложил, как обеспечить финдоступность в малых населенных пунктах - 02.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ предложил, как обеспечить финдоступность в малых населенных пунктах

ЦБ предлагает наделить "Почту России" функцией обеспечения финансовой доступности небольших населенных пунктов, обсуждения на эту тему ведутся, сообщил... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T19:28+0300

2024-04-02T19:28+0300

2024-04-02T19:28+0300

экономика

доступность

финансы

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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. ЦБ предлагает наделить "Почту России" функцией обеспечения финансовой доступности небольших населенных пунктов, обсуждения на эту тему ведутся, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута. "На базе "Почты" у нас действуют отделения "Почта банка", но мы считаем, что нужно обязательно в закон по "Почте" включить функцию обеспечения финансовой доступности населенных пунктов небольших как одну из таких инфраструктурных значимых услуг, и такой диалог у нас идет", - сказал он во время заседания рабочей группы при комитете Госдумы по финансовому рынку. Мамута добавил, что ЦБ готовит свои предложения. Позже журналистам он добавил, что "Почта России" сталкивается с проблемой материального поддержания маленьких офисов. "И здесь должно быть решение, либо через какой-то инфраструктурный платеж, либо дополнительные инструменты поддержки. Мы обсуждаем с "Почтой", с другими ведомствами возможные меры стимулирования финансовой активности в небольших населенных пунктах", - отметил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

доступность, финансы