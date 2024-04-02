https://1prime.ru/20240402/tsb-847014766.html
ЦБ предложил, как обеспечить финдоступность в малых населенных пунктах
ЦБ предложил, как обеспечить финдоступность в малых населенных пунктах - 02.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ предложил, как обеспечить финдоступность в малых населенных пунктах
ЦБ предлагает наделить "Почту России" функцией обеспечения финансовой доступности небольших населенных пунктов, обсуждения на эту тему ведутся, сообщил... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T19:28+0300
2024-04-02T19:28+0300
2024-04-02T19:28+0300
экономика
доступность
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. ЦБ предлагает наделить "Почту России" функцией обеспечения финансовой доступности небольших населенных пунктов, обсуждения на эту тему ведутся, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута. "На базе "Почты" у нас действуют отделения "Почта банка", но мы считаем, что нужно обязательно в закон по "Почте" включить функцию обеспечения финансовой доступности населенных пунктов небольших как одну из таких инфраструктурных значимых услуг, и такой диалог у нас идет", - сказал он во время заседания рабочей группы при комитете Госдумы по финансовому рынку. Мамута добавил, что ЦБ готовит свои предложения. Позже журналистам он добавил, что "Почта России" сталкивается с проблемой материального поддержания маленьких офисов. "И здесь должно быть решение, либо через какой-то инфраструктурный платеж, либо дополнительные инструменты поддержки. Мы обсуждаем с "Почтой", с другими ведомствами возможные меры стимулирования финансовой активности в небольших населенных пунктах", - отметил он.
https://1prime.ru/20240402/bank-847012682.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доступность, финансы
Экономика, Доступность, Финансы
ЦБ предложил, как обеспечить финдоступность в малых населенных пунктах
ЦБ предложил через "Почту России" обеспечивать финдоступность в малых населенных пунктах
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. ЦБ предлагает наделить "Почту России" функцией обеспечения финансовой доступности небольших населенных пунктов, обсуждения на эту тему ведутся, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута.
"На базе "Почты" у нас действуют отделения "Почта банка", но мы считаем, что нужно обязательно в закон по "Почте" включить функцию обеспечения финансовой доступности населенных пунктов небольших как одну из таких инфраструктурных значимых услуг, и такой диалог у нас идет", - сказал он во время заседания рабочей группы при комитете Госдумы по финансовому рынку.
Мамута добавил, что ЦБ готовит свои предложения.
Позже журналистам он добавил, что "Почта России" сталкивается с проблемой материального поддержания маленьких офисов. "И здесь должно быть решение, либо через какой-то инфраструктурный платеж, либо дополнительные инструменты поддержки. Мы обсуждаем с "Почтой", с другими ведомствами возможные меры стимулирования финансовой активности в небольших населенных пунктах", - отметил он.
ЦБ запустит пилотные проекты универсального QR-кода и биоэквайринга