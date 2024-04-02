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Новак заявил о росте поставок угля в дружественные страны

Новак заявил о росте поставок угля в дружественные страны - 02.04.2024, ПРАЙМ

Новак заявил о росте поставок угля в дружественные страны

Поставки российского угля в дружественные страны за два года выросли на 68%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T15:04+0300

2024-04-02T15:04+0300

2024-04-02T15:04+0300

энергетика

александр новак

дружественные страны

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Поставки российского угля в дружественные страны за два года выросли на 68%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Поставки угля в дружественные страны за два года выросли на 68%, на них приходится уже 82% всего объема", - написал он в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика". Ожидается, что рост потребления угля на Востоке продолжится, отметил вице-премьер. По словам Новака, сегодня Россия занимает шестое место в мире по добыче и входит в тройку мировых экспортеров угля с долей рынка почти в 15%. Уголь в России добывается прежде всего на месторождениях Сибири и Дальнего Востока. Центром добычи является Кузбасс, где производят больше 200 миллионов тонн угля в год, то есть почти половину.

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александр новак, дружественные страны