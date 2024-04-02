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Блинкен: нужно проработать "дорожную карту" к членству Украины в НАТО

Блинкен: нужно проработать "дорожную карту" к членству Украины в НАТО - 02.04.2024, ПРАЙМ

Блинкен: нужно проработать "дорожную карту" к членству Украины в НАТО

Перед тем как Украина станет членом НАТО, необходимо разработать дорожную карту к этому, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T18:40+0300

2024-04-02T18:40+0300

2024-04-02T18:42+0300

политика

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ВАШИНГТОН, 2 апр — ПРАЙМ. Перед тем как Украина станет членом НАТО, необходимо разработать дорожную карту к этому, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.В настоящее время Блинкен находится в Париже, где должен встретиться с президентом страны Эммануэлем Макроном. "Как союзники заявили на саммите в Вильнюсе, Украина станет членом НАТО, сейчас для нас вопрос заключается в том, чтобы проработать ясную и понятную дорожную карту для этого и я полагаю, что приуроченный к 75-й годовщине саммит НАТО будет в значительной мере сконцентрирован на том, как мы можем сформулировать эту дорожную карту или, если хотите, мост, который бы позволил Украине стать членом НАТО", — отметил американский госсекретарь. Ранее в марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но генсек НАТО Йенс Столтенберг указывал, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что российские власти внимательно наблюдают за ситуацией и напоминают, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.Финляндия вступила в НАТО летом 2023 года, став 31-м членом Альянса.

https://1prime.ru/20240402/arktika-846998953.html

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вступление украины в нато