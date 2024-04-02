https://1prime.ru/20240402/ukraina-847018072.html

СМИ раскрыли, почему НАТО может возглавить контактную группу помощи Украине

СМИ раскрыли, почему НАТО может возглавить контактную группу помощи Украине - 02.04.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, почему НАТО может возглавить контактную группу помощи Украине

Североатлантический альянс может взять на себя обязательства по поставкам вооружения Украине на случай переизбрания экс-президента США Дональда Трампа, пишет... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T23:27+0300

2024-04-02T23:27+0300

2024-04-02T23:27+0300

политика

нато

помощь украине

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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Североатлантический альянс может взять на себя обязательства по поставкам вооружения Украине на случай переизбрания экс-президента США Дональда Трампа, пишет газета Politico со ссылкой на источники.2 апреля агентство Bloomberg сообщало, что блок может встать во главе возглавляемой Соединенными Штатами контактной группы по помощи Украине, которая организует поставки оружия Киеву."Союзники считают эту перемену способом институционализировать возглавляемую США инициативу, что позволит другим странам НАТО иметь большее влияние на процесс в случае переизбрания Трампа", — сообщает издание со ссылкой на неназванного европейского чиновника.Согласно материалу статьи, эта инициатива защитит поддержку Киева от перемен во власти в Евросоюзе или Соединенных Штатах.В ходе президентской кампании Трамп многократно повторял, что сможет разрешить ситуацию вокруг Украины.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась. Финляндия вступила в НАТО летом 2023 года, став 31-м членом Альянса.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

https://1prime.ru/20240402/konflikt-847017394.html

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нато, помощь украине