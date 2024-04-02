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Силуанов призвал поддержать развитие российского виноградного производства

Силуанов призвал поддержать развитие российского виноградного производства - 02.04.2024, ПРАЙМ

Силуанов призвал поддержать развитие российского виноградного производства

России необходимо развивать отечественное виноградное производство, для этого важно поддерживать производителей винодельческой продукции из винограда и... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T12:38+0300

2024-04-02T12:38+0300

2024-04-02T12:38+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. России необходимо развивать отечественное виноградное производство, для этого важно поддерживать производителей винодельческой продукции из винограда и российские производственные мощности, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании коллегии Росалкогольтабакконтроля."Важным вопросом является и развитие поддержки производителей винодельческой продукции из винограда – нам необходимо развивать наше собственное производственные мощности и собственное виноградное производство. Необходимо обеспечить учет в ЕГАИС винограда, использованного при производстве винодельческой продукции. Речь идет о таком учете в разрезе организаций, видов продукции, объемов неиспользованного винограда, сортов винограда, а также индивидуальных номеров виноградных насаждений", - сказал Силуанов.В середине марта Минсельхоз сообщал, что производство винодельческой продукции в РФ в январе-феврале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросло на 30%, до 6,8 миллиона декалитров. Министерство тогда напомнило, что в целях увеличения площадей виноградников в настоящее время реализуется федеральный проект "Стимулирование развития виноградарства и виноделия", рассчитанный до 2030 года. Финансирование на текущий год запланировано на уровне 4 миллиарда рублей из федерального и региональных бюджетов.

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россия, виноград, минфин, новости