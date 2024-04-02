https://1prime.ru/20240402/vinogradorstvo-846995012.html
Силуанов призвал поддержать развитие российского виноградного производства
Силуанов призвал поддержать развитие российского виноградного производства - 02.04.2024, ПРАЙМ
Силуанов призвал поддержать развитие российского виноградного производства
России необходимо развивать отечественное виноградное производство, для этого важно поддерживать производителей винодельческой продукции из винограда и... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T12:38+0300
2024-04-02T12:38+0300
2024-04-02T12:38+0300
россия
виноград
минфин
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/61/842506130_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0f8396b27cad4afc496d4e70addfca61.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. России необходимо развивать отечественное виноградное производство, для этого важно поддерживать производителей винодельческой продукции из винограда и российские производственные мощности, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании коллегии Росалкогольтабакконтроля."Важным вопросом является и развитие поддержки производителей винодельческой продукции из винограда – нам необходимо развивать наше собственное производственные мощности и собственное виноградное производство. Необходимо обеспечить учет в ЕГАИС винограда, использованного при производстве винодельческой продукции. Речь идет о таком учете в разрезе организаций, видов продукции, объемов неиспользованного винограда, сортов винограда, а также индивидуальных номеров виноградных насаждений", - сказал Силуанов.В середине марта Минсельхоз сообщал, что производство винодельческой продукции в РФ в январе-феврале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросло на 30%, до 6,8 миллиона декалитров. Министерство тогда напомнило, что в целях увеличения площадей виноградников в настоящее время реализуется федеральный проект "Стимулирование развития виноградарства и виноделия", рассчитанный до 2030 года. Финансирование на текущий год запланировано на уровне 4 миллиарда рублей из федерального и региональных бюджетов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/61/842506130_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cf1ac9b39fa5eee1996a9cbacab5bf2c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, виноград, минфин, новости
РОССИЯ, Виноград, Минфин, Новости
Силуанов призвал поддержать развитие российского виноградного производства
Силуанов: России необходимо развивать отечественное виноградное производство
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. России необходимо развивать отечественное виноградное производство, для этого важно поддерживать производителей винодельческой продукции из винограда и российские производственные мощности, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании коллегии Росалкогольтабакконтроля.
"Важным вопросом является и развитие поддержки производителей винодельческой продукции из винограда – нам необходимо развивать наше собственное производственные мощности и собственное виноградное производство. Необходимо обеспечить учет в ЕГАИС винограда, использованного при производстве винодельческой продукции. Речь идет о таком учете в разрезе организаций, видов продукции, объемов неиспользованного винограда, сортов винограда, а также индивидуальных номеров виноградных насаждений", - сказал Силуанов.
В середине марта Минсельхоз сообщал, что производство винодельческой продукции в РФ в январе-феврале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросло на 30%, до 6,8 миллиона декалитров. Министерство тогда напомнило, что в целях увеличения площадей виноградников в настоящее время реализуется федеральный проект "Стимулирование развития виноградарства и виноделия", рассчитанный до 2030 года. Финансирование на текущий год запланировано на уровне 4 миллиарда рублей из федерального и региональных бюджетов.