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Турецкие власти будут требовать дополнительный документ для продления ВНЖ

Турецкие власти будут требовать дополнительный документ для продления ВНЖ - 02.04.2024, ПРАЙМ

Турецкие власти будут требовать дополнительный документ для продления ВНЖ

Еще один документ потребуется желающим продлить вид на проживание в Турции. Ою этом сообщило управление по делам миграции страны. | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T06:11+0300

2024-04-02T06:11+0300

2024-04-02T06:11+0300

турция

внж

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СТАМБУЛ, 2 апр - ПРАЙМ. Еще один документ потребуется желающим продлить вид на проживание в Турции. Ою этом сообщило управление по делам миграции страны. По данным управления, с 15 апреля иностранным гражданам при подаче пакета документов на продление ВНЖ нужно будет предоставить также адрес UETS (национальной системы электронного оповещения). Иностранцы могут получить этот документ в почтовых отделениях, обратившись туда с паспортом и действующим ВНЖ. Им нужно будет заполнить заявление и предоставив данные об электронной почте и номере телефона. Согласно данным турецких властей, к началу 2024 года Турцию за год покинули более 54 тысяч граждан РФ, обладавших видом на жительство, при этом в целом количество иностранцев, легально проживающих в Турции с ВНЖ, уменьшилось за год на четверть миллиона человек. При этом в начале 2023 года россияне были в лидерах среди иностранцев с ВНЖ, по итогам года они на втором месте после граждан Туркмении. За год число россиян с ВНЖ упало на 34%, до менее чем 100 тысяч. Генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов ранее заявил РИА Новости, что гражданам РФ стоит учитывать меры турецких властей по упорядочению миграции иностранцев.Власти Турции в январе 2023 года ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство: поданные не по назначению заявки отклоняются, без доказательств пребывания в Турции в качестве туриста туристический ВНЖ не выдают. С октября 2023 года турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить ВНЖ по владению ею до 200 тысяч долларов вместо прежних 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах.

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турция, внж