https://1prime.ru/20240402/volodin-846984738.html
ГД сделает все для вхождения России в четверку экономик, заявил Володин
ГД сделает все для вхождения России в четверку экономик, заявил Володин - 02.04.2024, ПРАЙМ
ГД сделает все для вхождения России в четверку экономик, заявил Володин
России нужно войти в топ-4 ведущих экономик мира и Госдума сделает для этого все необходимое, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T08:47+0300
2024-04-02T08:47+0300
2024-04-02T08:47+0300
экономика
россия
экономика рф
вячеслав володин
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/35/842693575_60:0:2648:1456_1920x0_80_0_0_57f48980cfd2cd30f3c6dcf4462fbfaf.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. России нужно войти в топ-4 ведущих экономик мира и Госдума сделает для этого все необходимое, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. "Вызовы сделали нас сильнее. Но многое ещё предстоит. Нам необходимо войти в четвёрку ведущих экономических держав. Такую задачу правительству до 2030 года поставил президент Владимир Владимирович Путин. Со своей стороны Государственная Дума будет делать всё необходимое для достижения этой цели", — написал он в своем Telegram-канале. Володин также отметил, что страны, развязавшие против России незаконную санкционную войну, в полной мере продолжают ощущать на себе ее негативные последствия. По показателю ВВП по паритету покупательной способности, США, утратив лидерство, не могут его вернуть, Германия опустилась на седьмую позицию, Франция — на 11-ю, Британия — на 12-ю, Италия — на 13-ю, Испания — на 16-ю, Канада — на 18-ю, добавил Володин. "Сателлитов Вашингтона опередили государства, отказавшиеся от введения санкций против России и сделавшие выбор в пользу взаимовыгодного сотрудничества: Индонезия, Турция, Мексика, Саудовская Аравия, Египет. Эта тенденция сохраняется второй год подряд", — спикер ГД.
https://1prime.ru/20240401/zavisimost-846920887.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/35/842693575_589:0:2530:1456_1920x0_80_0_0_08528a76ad0e5c63bf2a0dbadbe70ef2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика рф, вячеслав володин
Экономика, РОССИЯ, экономика РФ, Вячеслав Володин
ГД сделает все для вхождения России в четверку экономик, заявил Володин
Володин: России необходимо войти в четверку ведущих экономик, ГД сделает для этого все
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. России нужно войти в топ-4 ведущих экономик мира и Госдума сделает для этого все необходимое, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Вызовы сделали нас сильнее. Но многое ещё предстоит. Нам необходимо войти в четвёрку ведущих экономических держав. Такую задачу правительству до 2030 года поставил президент Владимир Владимирович Путин. Со своей стороны Государственная Дума будет делать всё необходимое для достижения этой цели", — написал он в своем Telegram-канале.
Володин также отметил, что страны, развязавшие против России незаконную санкционную войну, в полной мере продолжают ощущать на себе ее негативные последствия. По показателю ВВП по паритету покупательной способности, США, утратив лидерство, не могут его вернуть, Германия опустилась на седьмую позицию, Франция — на 11-ю, Британия — на 12-ю, Италия — на 13-ю, Испания — на 16-ю, Канада — на 18-ю, добавил Володин.
"Сателлитов Вашингтона опередили государства, отказавшиеся от введения санкций против России и сделавшие выбор в пользу взаимовыгодного сотрудничества: Индонезия, Турция, Мексика, Саудовская Аравия, Египет. Эта тенденция сохраняется второй год подряд", — спикер ГД.
Зависимость экономики России от экспорта рекордно снизилась, пишут СМИ