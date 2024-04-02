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ГД сделает все для вхождения России в четверку экономик, заявил Володин

ГД сделает все для вхождения России в четверку экономик, заявил Володин - 02.04.2024, ПРАЙМ

ГД сделает все для вхождения России в четверку экономик, заявил Володин

России нужно войти в топ-4 ведущих экономик мира и Госдума сделает для этого все необходимое, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T08:47+0300

2024-04-02T08:47+0300

2024-04-02T08:47+0300

экономика

россия

экономика рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. России нужно войти в топ-4 ведущих экономик мира и Госдума сделает для этого все необходимое, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. "Вызовы сделали нас сильнее. Но многое ещё предстоит. Нам необходимо войти в четвёрку ведущих экономических держав. Такую задачу правительству до 2030 года поставил президент Владимир Владимирович Путин. Со своей стороны Государственная Дума будет делать всё необходимое для достижения этой цели", — написал он в своем Telegram-канале. Володин также отметил, что страны, развязавшие против России незаконную санкционную войну, в полной мере продолжают ощущать на себе ее негативные последствия. По показателю ВВП по паритету покупательной способности, США, утратив лидерство, не могут его вернуть, Германия опустилась на седьмую позицию, Франция — на 11-ю, Британия — на 12-ю, Италия — на 13-ю, Испания — на 16-ю, Канада — на 18-ю, добавил Володин. "Сателлитов Вашингтона опередили государства, отказавшиеся от введения санкций против России и сделавшие выбор в пользу взаимовыгодного сотрудничества: Индонезия, Турция, Мексика, Саудовская Аравия, Египет. Эта тенденция сохраняется второй год подряд", — спикер ГД.

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россия, экономика рф, вячеслав володин