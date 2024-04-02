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ВТБ предрек дивиденды российских компаний в пять триллионов рублей

ВТБ предрек дивиденды российских компаний в пять триллионов рублей - 02.04.2024, ПРАЙМ

ВТБ предрек дивиденды российских компаний в пять триллионов рублей

Дивидендные выплаты российских компаний в ближайшие 12 месяцев составят около 5 триллионов рублей, из них около 120-180 миллиардов рублей могут быть... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T14:02+0300

2024-04-02T14:02+0300

2024-04-02T14:02+0300

втб

дивиденды

россия

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Дивидендные выплаты российских компаний в ближайшие 12 месяцев составят около 5 триллионов рублей, из них около 120-180 миллиардов рублей могут быть реинвестированы на российском рынке, оценили для РИА Новости аналитики брокера "ВТБ Мои Инвестиции", представляющие инвестиционную стратегию на второй квартал. "Дивидендная доходность российского рынка акций на горизонте 12 месяцев составит около 9,4%. Квазироссийские компании могут вернуться к выплатам дивидендов по итогам завершения смены регистрации, что даст дополнительный потенциал для дивидендной доходности. Общая сумма дивидендных выплат при этом составит около 5 триллионов рублей, из них дивиденды на акции в свободном обращении в России – примерно 600 миллиардов рублей. Это примерно в 10 раз больше среднедневного торгового оборота на Мосбирже", - оценили аналитики. Между тем эксперты брокера ВТБ ожидают, что 20-30% дивидендных выплат, полученных на акции, находящиеся в свободном обращении, могут быть реинвестированы на российском рынке. "Таким образом, 120-180 миллиардов рублей вернутся на рынок", - резюмируют они.

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втб, дивиденды, россия