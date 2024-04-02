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Монтер пути признал вину в ДТП на переезде под Ярославлем - 02.04.2024, ПРАЙМ
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Монтер пути признал вину в ДТП на переезде под Ярославлем
Монтер пути признал вину в ДТП на переезде под Ярославлем - 02.04.2024, ПРАЙМ
Монтер пути признал вину в ДТП на переезде под Ярославлем
Монтер пути полностью признал вину в том, что пустил на железнодорожный переезд в Ярославской области автобус, при столкновении которого с поездом погибли семь... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T14:41+0300
2024-04-02T14:41+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Монтер пути полностью признал вину в том, что пустил на железнодорожный переезд в Ярославской области автобус, при столкновении которого с поездом погибли семь человек, следует из видео опубликованного в Telegram-канале СК России."Да. Вину свою признаю полностью, явка с повинной была написала добровольно", - сказал мужчина.Согласно данным Следственного Комитета, во время дежурства на ж/д переезде монтер пути, исполнявший обязанности дежурного, был в нетрезвом состоянии и отключил автоматические устройство заграждения переезда.Ранее сообщалось, что всех погибших удалось опознать. Все они, по данным администрации города Переяславля, были местными жителями.Ранее 1 апреля на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением Архангельск – Москва.
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россия, ярославль, новости
РОССИЯ, ЯРОСЛАВЛЬ, Новости
14:41 02.04.2024
 
Монтер пути признал вину в ДТП на переезде под Ярославлем

СК: монтер признал вину в том, что пустил автобус на ж/д переезд в Ярославской области

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Монтер пути полностью признал вину в том, что пустил на железнодорожный переезд в Ярославской области автобус, при столкновении которого с поездом погибли семь человек, следует из видео опубликованного в Telegram-канале СК России.
"Да. Вину свою признаю полностью, явка с повинной была написала добровольно", - сказал мужчина.
Согласно данным Следственного Комитета, во время дежурства на ж/д переезде монтер пути, исполнявший обязанности дежурного, был в нетрезвом состоянии и отключил автоматические устройство заграждения переезда.
Ранее сообщалось, что всех погибших удалось опознать. Все они, по данным администрации города Переяславля, были местными жителями.
Ранее 1 апреля на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением Архангельск – Москва.
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
РЖД выплатят компенсации родным погибших в ДТП на переезде под Ярославлем
10:50
 
РОССИЯЯРОСЛАВЛЬНовости
 
 
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