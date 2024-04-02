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Казенным предприятиям разрешат брать займы у некредитных организаций - 02.04.2024, ПРАЙМ
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Казенным предприятиям разрешат брать займы у некредитных организаций
Казенным предприятиям разрешат брать займы у некредитных организаций - 02.04.2024, ПРАЙМ
Казенным предприятиям разрешат брать займы у некредитных организаций
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволит казенным предприятиям привлекать займы у некредитных организаций. Согласно пояснительной... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T13:38+0300
2024-04-02T13:38+0300
госдума
займы
законопроект
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволит казенным предприятиям привлекать займы у некредитных организаций. Согласно пояснительной записке, это снизит риски срыва обязательств таких предприятий при выполнении гособоронзаказа и военно-техническом сотрудничестве. Сейчас казенные предприятия, в отличие от государственных и муниципальных унитарных предприятий, не вправе заимствовать у некредитных организаций. Закон вносит в статью 24 закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" изменения, которые снимают это ограничение. Он должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. Установленные сейчас ограничения создают трудности при поиске казенными предприятиями заемного финансирования, что существенно влияет на их работу, заявил журналистам председатель профильного комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. При этом, по его словам, для остальных организаций различных организационно-правовых форм нет никаких запретов. "Решить проблему помогут принятые изменения, предоставляющие правительству право устанавливать иные формы, при которых казенные предприятия будут иметь доступ к заемному финансированию", - сказал депутат. Согласно пояснительной записке, новый закон позволит казенным предприятиям привлекать заемные средства на лучших условиях, в том числе у госкорпораций и головных организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для реализации гособоронзаказа, а у АО "Рособоронэкспорт" - для экспортных поставок. Казенные предприятия сейчас вправе брать заимствования только в кредитных организациях. В связи с этим они не имеют возможности привлекать денежные средства на лучших рыночных условиях, в том числе у госкорпораций, головных организаций интегрированных структур ОПК и госфондов развития промышленности, выступающих государственными посредниками при внешнеторговых операциях с товарами военного назначения. Это приводит к значительным затруднениям при проработке вопросов развития этих предприятий, в том числе по реализации перспективных инвестпроектов, по недопущению снижения показателей экономической эффективности, а также по наращиванию выпуска гражданской продукции.
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госдума, займы, законопроект
Госдума, займы, законопроект
13:38 02.04.2024
 
Казенным предприятиям разрешат брать займы у некредитных организаций

Госдума разрешила казенным предприятиям брать займы у некредитных организаций

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВывеска офиса микрозаймов в Москве
Вывеска офиса микрозаймов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволит казенным предприятиям привлекать займы у некредитных организаций. Согласно пояснительной записке, это снизит риски срыва обязательств таких предприятий при выполнении гособоронзаказа и военно-техническом сотрудничестве.
Сейчас казенные предприятия, в отличие от государственных и муниципальных унитарных предприятий, не вправе заимствовать у некредитных организаций. Закон вносит в статью 24 закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" изменения, которые снимают это ограничение. Он должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.
Установленные сейчас ограничения создают трудности при поиске казенными предприятиями заемного финансирования, что существенно влияет на их работу, заявил журналистам председатель профильного комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. При этом, по его словам, для остальных организаций различных организационно-правовых форм нет никаких запретов.
"Решить проблему помогут принятые изменения, предоставляющие правительству право устанавливать иные формы, при которых казенные предприятия будут иметь доступ к заемному финансированию", - сказал депутат.
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
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Согласно пояснительной записке, новый закон позволит казенным предприятиям привлекать заемные средства на лучших условиях, в том числе у госкорпораций и головных организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для реализации гособоронзаказа, а у АО "Рособоронэкспорт" - для экспортных поставок.
Казенные предприятия сейчас вправе брать заимствования только в кредитных организациях. В связи с этим они не имеют возможности привлекать денежные средства на лучших рыночных условиях, в том числе у госкорпораций, головных организаций интегрированных структур ОПК и госфондов развития промышленности, выступающих государственными посредниками при внешнеторговых операциях с товарами военного назначения.
Это приводит к значительным затруднениям при проработке вопросов развития этих предприятий, в том числе по реализации перспективных инвестпроектов, по недопущению снижения показателей экономической эффективности, а также по наращиванию выпуска гражданской продукции.
 
Госдумазаймызаконопроект
 
 
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