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Назван день, когда Зеленский официально потеряет власть

Назван день, когда Зеленский официально потеряет власть - 02.04.2024, ПРАЙМ

Назван день, когда Зеленский официально потеряет власть

Нормативно правовые акты, изданные Владимиром Зеленским после 20 мая не будут иметь законной силы, а сам он станет самозванцем. Об этом написал в Telegram... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T11:03+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Нормативно правовые акты, изданные Владимиром Зеленским после 20 мая не будут иметь законной силы, а сам он станет самозванцем. Об этом написал в Telegram экс-премьер Украины Николай Азаров.Ранее Зеленский отменил выборы президента украины, которые должны были состояться 31 марта, а инаугурация нового украинского лидера - в мае. По его словам, в данный момент выборы "не ко времени"."Зеленский в конце мая станет самозванцем, нелегитимным, человеком, который узурпировал власть со всеми вытекающими последствиями", - сказал Азаров.По его словам, в результате ни один изданный им нормативно-правовой акт не будет иметь законной силы. Как напомнил Азаров, согласно конституции Украины, только Верховная рада может продлить полномочия президента в связи с военным положенем. В остальных случаях, президент исполняет свои обязенности в течение пяти лет.

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владимир зеленский, николай азаров, украина, новости