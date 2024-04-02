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Назван день, когда Зеленский официально потеряет власть - 02.04.2024, ПРАЙМ
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Назван день, когда Зеленский официально потеряет власть
Назван день, когда Зеленский официально потеряет власть - 02.04.2024, ПРАЙМ
Назван день, когда Зеленский официально потеряет власть
Нормативно правовые акты, изданные Владимиром Зеленским после 20 мая не будут иметь законной силы, а сам он станет самозванцем. Об этом написал в Telegram... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T11:03+0300
2024-04-02T11:14+0300
политика
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Нормативно правовые акты, изданные Владимиром Зеленским после 20 мая не будут иметь законной силы, а сам он станет самозванцем. Об этом написал в Telegram экс-премьер Украины Николай Азаров.Ранее Зеленский отменил выборы президента украины, которые должны были состояться 31 марта, а инаугурация нового украинского лидера - в мае. По его словам, в данный момент выборы "не ко времени"."Зеленский в конце мая станет самозванцем, нелегитимным, человеком, который узурпировал власть со всеми вытекающими последствиями", - сказал Азаров.По его словам, в результате ни один изданный им нормативно-правовой акт не будет иметь законной силы. Как напомнил Азаров, согласно конституции Украины, только Верховная рада может продлить полномочия президента в связи с военным положенем. В остальных случаях, президент исполняет свои обязенности в течение пяти лет.
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владимир зеленский, николай азаров, украина, новости
Политика, Владимир Зеленский, Николай Азаров, УКРАИНА, Новости
11:03 02.04.2024 (обновлено: 11:14 02.04.2024)
 
Назван день, когда Зеленский официально потеряет власть

Азаров: изданные Зеленским акты после 20 мая не будут иметь законной силы

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Нормативно правовые акты, изданные Владимиром Зеленским после 20 мая не будут иметь законной силы, а сам он станет самозванцем. Об этом написал в Telegram экс-премьер Украины Николай Азаров.
Ранее Зеленский отменил выборы президента украины, которые должны были состояться 31 марта, а инаугурация нового украинского лидера - в мае. По его словам, в данный момент выборы "не ко времени".
"Зеленский в конце мая станет самозванцем, нелегитимным, человеком, который узурпировал власть со всеми вытекающими последствиями", - сказал Азаров.
По его словам, в результате ни один изданный им нормативно-правовой акт не будет иметь законной силы.
Как напомнил Азаров, согласно конституции Украины, только Верховная рада может продлить полномочия президента в связи с военным положенем. В остальных случаях, президент исполняет свои обязенности в течение пяти лет.
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20 февраля, 10:22
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийНиколай АзаровУКРАИНАНовости
 
 
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