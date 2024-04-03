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Абрамченко оценила прогнозы по урожаю в России в этом году
Абрамченко оценила прогнозы по урожаю в России в этом году - 03.04.2024, ПРАЙМ
Абрамченко оценила прогнозы по урожаю в России в этом году
Прогнозы по урожаю в РФ в этом году хорошие, аграрии полностью готовы к посевной, но на итог может оказать влияние ожидаемое очень жаркое лето, заявила... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T17:53+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Прогнозы по урожаю в РФ в этом году хорошие, аграрии полностью готовы к посевной, но на итог может оказать влияние ожидаемое очень жаркое лето, заявила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."Прогнозы у нас хорошие, устойчивый рост, идет производство зерновых. Немножко изменилась динамика посевных площадей, чуть меньше под пшеницей, под другими культурами больше. Но тренд хороший", - сообщила она, отвечая на вопрос о старте посевной компании в этом году и прогнозам по урожаю зерновых.Абрамченко подчеркнула, что касается старта посевной - у аграриев "было все необходимое". "Все полностью готовы. Стартовали хорошо", - добавила она.Однако, по ее словам, на итог может оказаться влияние ожидаемая летняя жара. "Я считаю, что может оказать влияние климатический фактор. Прогноз Росгидромета на этот год - у нас будет очень жаркое лето. И к этому нужно быть готовыми", - заключила вице-премьер.
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Абрамченко оценила прогнозы по урожаю в России в этом году
Абрамченко: прогнозы по урожаю в этом году хорошие, аграрии полностью готовы к посевной
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Прогнозы по урожаю в РФ в этом году хорошие, аграрии полностью готовы к посевной, но на итог может оказать влияние ожидаемое очень жаркое лето, заявила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Прогнозы у нас хорошие, устойчивый рост, идет производство зерновых. Немножко изменилась динамика посевных площадей, чуть меньше под пшеницей, под другими культурами больше. Но тренд хороший", - сообщила она, отвечая на вопрос о старте посевной компании в этом году и прогнозам по урожаю зерновых.
Абрамченко подчеркнула, что касается старта посевной - у аграриев "было все необходимое". "Все полностью готовы. Стартовали хорошо", - добавила она.
Однако, по ее словам, на итог может оказаться влияние ожидаемая летняя жара. "Я считаю, что может оказать влияние климатический фактор. Прогноз Росгидромета на этот год - у нас будет очень жаркое лето. И к этому нужно быть готовыми", - заключила вице-премьер.