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КНР, Саудовская Аравия и Индонезия просят не забирать активы РФ, пишет СМИ

КНР, Саудовская Аравия и Индонезия просят не забирать активы РФ, пишет СМИ - 03.04.2024, ПРАЙМ

КНР, Саудовская Аравия и Индонезия просят не забирать активы РФ, пишет СМИ

Представители КНР, Саудовской Аравии и Индонезии в частном порядке призывают ЕС не поддерживать идею конфискации замороженных российских активов, сообщает со... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T09:17+0300

2024-04-03T09:17+0300

2024-04-03T09:17+0300

ес

замороженные российские активы

китай

саудовская аравия

индонезия

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Представители КНР, Саудовской Аравии и Индонезии в частном порядке призывают ЕС не поддерживать идею конфискации замороженных российских активов, сообщает со ссылкой на чиновников газета Politico, добавляя, что в любом случае эти планы "отложены в долгий ящик". "Представители Китая, Саудовской Аравии и Индонезии в частном порядке призывают ЕС продолжать сопротивляться давлению со стороны США и Британии с целью вынудить конфисковать более 200 миллиардов евро российских государственных активов", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на чиновников. По словам одного из должностных лиц, эти страны опасаются, что конфискация создаст прецедент. По мнению газеты, они также могут действовать "от имени" Москвы в частности из-за того, что не хотят, чтобы ЕС помогал Украине на поле боя. Однако, отмечает издание, любой план по конфискации российских активов в Европе и их использованию для помощи Киеву "отложен в долгий ящик".

https://1prime.ru/20240327/euroclear-846736657.html

китай

саудовская аравия

индонезия

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ес, замороженные российские активы, китай, саудовская аравия, индонезия