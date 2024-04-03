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КНР, Саудовская Аравия и Индонезия просят не забирать активы РФ, пишет СМИ
КНР, Саудовская Аравия и Индонезия просят не забирать активы РФ, пишет СМИ - 03.04.2024, ПРАЙМ
КНР, Саудовская Аравия и Индонезия просят не забирать активы РФ, пишет СМИ
Представители КНР, Саудовской Аравии и Индонезии в частном порядке призывают ЕС не поддерживать идею конфискации замороженных российских активов, сообщает со... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T09:17+0300
2024-04-03T09:17+0300
2024-04-03T09:17+0300
ес
замороженные российские активы
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Представители КНР, Саудовской Аравии и Индонезии в частном порядке призывают ЕС не поддерживать идею конфискации замороженных российских активов, сообщает со ссылкой на чиновников газета Politico, добавляя, что в любом случае эти планы "отложены в долгий ящик". "Представители Китая, Саудовской Аравии и Индонезии в частном порядке призывают ЕС продолжать сопротивляться давлению со стороны США и Британии с целью вынудить конфисковать более 200 миллиардов евро российских государственных активов", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на чиновников. По словам одного из должностных лиц, эти страны опасаются, что конфискация создаст прецедент. По мнению газеты, они также могут действовать "от имени" Москвы в частности из-за того, что не хотят, чтобы ЕС помогал Украине на поле боя. Однако, отмечает издание, любой план по конфискации российских активов в Европе и их использованию для помощи Киеву "отложен в долгий ящик".
https://1prime.ru/20240327/euroclear-846736657.html
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ес, замороженные российские активы, китай, саудовская аравия, индонезия
ЕС, замороженные российские активы, КИТАЙ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИНДОНЕЗИЯ
КНР, Саудовская Аравия и Индонезия просят не забирать активы РФ, пишет СМИ
Politico: КНР, Саудовская Аравия и Индонезия призывают ЕС не конфисковывать активы РФ
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Представители КНР, Саудовской Аравии и Индонезии в частном порядке призывают ЕС не поддерживать идею конфискации замороженных российских активов, сообщает со ссылкой на чиновников газета Politico, добавляя, что в любом случае эти планы "отложены в долгий ящик".
"Представители Китая, Саудовской Аравии и Индонезии в частном порядке призывают ЕС продолжать сопротивляться давлению со стороны США и Британии с целью вынудить конфисковать более 200 миллиардов евро российских государственных активов", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на чиновников.
По словам одного из должностных лиц, эти страны опасаются, что конфискация создаст прецедент. По мнению газеты, они также могут действовать "от имени" Москвы в частности из-за того, что не хотят, чтобы ЕС помогал Украине на поле боя.
Однако, отмечает издание, любой план по конфискации российских активов в Европе и их использованию для помощи Киеву "отложен в долгий ящик".
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