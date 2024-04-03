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Индекс деловой активности в сфере услуг России вырос в марте
Индекс деловой активности в сфере услуг России вырос в марте - 03.04.2024, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в сфере услуг России вырос в марте
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в марте вырос до 51,4 пункта с 51,1 пункта в феврале, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T09:05+0300
2024-04-03T09:05+0300
2024-04-03T09:12+0300
россия
s&p global
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в марте вырос до 51,4 пункта с 51,1 пункта в феврале, говорится в сообщении агентства S&P Global."Индекс деловой активности с учетом сезонных колебаний в марте составил 51,4 пункта по сравнению с 51,1 пункта в феврале, что свидетельствует о незначительном росте объемов производства в компаниях сферы услуг поставщиков услуг", - говорится в сообщении.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
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россия, s&p global
Индекс деловой активности в сфере услуг России вырос в марте
S&P: индекс деловой активности в сфере услуг России в марте вырос до 51,4 пункта
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в марте вырос до 51,4 пункта с 51,1 пункта в феврале, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"Индекс деловой активности с учетом сезонных колебаний в марте составил 51,4 пункта по сравнению с 51,1 пункта в феврале, что свидетельствует о незначительном росте объемов производства в компаниях сферы услуг поставщиков услуг", - говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.