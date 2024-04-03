https://1prime.ru/20240403/aktivnost-847022506.html

Индекс деловой активности в сфере услуг России вырос в марте

Индекс деловой активности в сфере услуг России вырос в марте - 03.04.2024, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в сфере услуг России вырос в марте

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в марте вырос до 51,4 пункта с 51,1 пункта в феврале, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T09:05+0300

2024-04-03T09:05+0300

2024-04-03T09:12+0300

россия

s&p global

https://cdnn.1prime.ru/img/84130/54/841305426_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_870efed9b822469501a75129488759d3.jpg

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в марте вырос до 51,4 пункта с 51,1 пункта в феврале, говорится в сообщении агентства S&P Global."Индекс деловой активности с учетом сезонных колебаний в марте составил 51,4 пункта по сравнению с 51,1 пункта в феврале, что свидетельствует о незначительном росте объемов производства в компаниях сферы услуг поставщиков услуг", - говорится в сообщении.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, s&p global