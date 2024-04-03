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Запад предупредили о "черных дырах" в бюджете из-за изъятия активов РФ
Запад предупредили о "черных дырах" в бюджете из-за изъятия активов РФ - 03.04.2024, ПРАЙМ
Запад предупредили о "черных дырах" в бюджете из-за изъятия активов РФ
Возможное решение стран G7 конфисковать замороженные активы РФ может в перспективе привести к "черным дырам" в бюджетах пошедших на такой шаг структур, сообщает | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T11:19+0300
2024-04-03T11:19+0300
2024-04-03T11:23+0300
экономика
запад
замороженные российские активы
бюджет
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Возможное решение стран G7 конфисковать замороженные активы РФ может в перспективе привести к "черным дырам" в бюджетах пошедших на такой шаг структур, сообщает газета Politico. Ранее издание сообщало, что ЕС решил удержать 5 миллиардов евро доходов с замороженных российских активов для оплаты юридических тяжб с россиянами. По мнению чиновников, на который ссылается газета, Россия может успешно оспорить решение "семерки" о конфискации. "Решение суда в России может потенциально оставить черную дыру в бухгалтерских книгах тех финансовых институтов, которые удерживают активы", - говорится в публикации.
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запад, замороженные российские активы, бюджет
Экономика, ЗАПАД, замороженные российские активы, бюджет
Запад предупредили о "черных дырах" в бюджете из-за изъятия активов РФ
Politico: изъятие активов РФ может привести к "черным дырам" в бюджетах западных структур
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Возможное решение стран G7 конфисковать замороженные активы РФ может в перспективе привести к "черным дырам" в бюджетах пошедших на такой шаг структур, сообщает газета Politico.
Ранее издание сообщало, что ЕС решил удержать 5 миллиардов евро доходов с замороженных российских активов для оплаты юридических тяжб с россиянами.
По мнению чиновников, на который ссылается газета, Россия может успешно оспорить решение "семерки" о конфискации. "Решение суда в России может потенциально оставить черную дыру в бухгалтерских книгах тех финансовых институтов, которые удерживают активы", - говорится в публикации.
ЕС задумал оплатить суды с Россией ее же замороженными активами