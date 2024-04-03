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Россия вошла в топ-10 любителей импортного алкоголя
Россия вошла в топ-10 любителей импортного алкоголя - 03.04.2024, ПРАЙМ
Россия вошла в топ-10 любителей импортного алкоголя
По итогам 2023 года Россия заняла девятое место в списке покупателей алкоголя, а абсолютным лидером стали США, говорят данные национальных статслужб, которые... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T06:09+0300
2024-04-03T06:09+0300
2024-04-03T06:10+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. По итогам 2023 года Россия заняла девятое место в списке покупателей алкоголя, а абсолютным лидером стали США, говорят данные национальных статслужб, которые приводят РИА Новости. Так, в ушедшем году Россия поднялась на девятое место, нарастив ввоз зарубежного алкоголя почти на 19%, или до 2,2 миллиарда долларов. Уточняется, что главным импортным напитком стало вино (1,1 миллиарда долларов), затем идут крепкое спиртное (730 миллионов), пиво (301 миллион), вермуты (69 миллионов) и слабоалкогольные напитки (24 миллиона). Основными поставщиками алкоголя в Россию были страны ЕС (85%) и Грузия (11%).США потратили на зарубежный алкоголь на 8% меньше, чем годом ранее - порядка 26 миллиардов долларов, что составило 29% от всего "горячительного" импорта в мире. В то же время, Британия сохранила второе место, увеличив ввоз горячительного, преимущественно вина, на 2%, или до 7,2 миллиарда долларов. Тройку лидеров завершила Германия, снизившая импорт на 3% - до 5,3 миллиарда долларов, из которых чуть более половины приходится на вино, а треть - на крепкий алкоголь.
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россия, сша, алкоголь
Россия вошла в топ-10 любителей импортного алкоголя
Россия вошла в топ-10 любителей импортного алкоголя, рейтинг возглавили США
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. По итогам 2023 года Россия заняла девятое место в списке покупателей алкоголя, а абсолютным лидером стали США, говорят данные национальных статслужб, которые приводят РИА Новости.
Так, в ушедшем году Россия поднялась на девятое место, нарастив ввоз зарубежного алкоголя почти на 19%, или до 2,2 миллиарда долларов. Уточняется, что главным импортным напитком стало вино (1,1 миллиарда долларов), затем идут крепкое спиртное (730 миллионов), пиво (301 миллион), вермуты (69 миллионов) и слабоалкогольные напитки (24 миллиона). Основными поставщиками алкоголя в Россию были страны ЕС (85%) и Грузия (11%).
Власти продлили эксперимент по маркировке импортного алкоголя на два года
США потратили на зарубежный алкоголь на 8% меньше, чем годом ранее - порядка 26 миллиардов долларов, что составило 29% от всего "горячительного" импорта в мире.
В то же время, Британия сохранила второе место, увеличив ввоз горячительного, преимущественно вина, на 2%, или до 7,2 миллиарда долларов. Тройку лидеров завершила Германия, снизившая импорт на 3% - до 5,3 миллиарда долларов, из которых чуть более половины приходится на вино, а треть - на крепкий алкоголь.